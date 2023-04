Modena, Fi presenta un esposto all'Anac sulla gestione Pd dei migranti

Un duplice attacco: nei confronti della fondazione che avrebbe fra i suoi compiti quello di occuparsi dell'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, in primis. Ma anche del centrosinistra che guidava e guida ancora oggi la Provincia, visto che quest'ultimo ente "controlla" indirettamente la fondazione sopracitata. E che si è concretizzato nelle scorse ore in un esposto all'Anac presentato da Forza Italia, con l'obiettivo di far luce su tutta una serie di incongruenze che riguarderebbero la "questione migranti". Questa l'iniziativa di Antonio Platis, consigliere comunale di FI a Modena, che mira a fare chiarezza sull'accoglienza. O meglio, sulla gestione della stessa, anche alla luce dell'omicidio del sedicenne straniero avvenuto nelle scorse settimane nel capoluogo modenese (per i quali sono indagati tre cittadini stranieri datisi alla fuga). Il sindaco Pd Gian Marco Muzzarelli non aveva oltretutto nascosto la preoccupazione per l'alto numero di migranti che continuava ad affluire sul territorio comunale, chiedendo un intervento al governo Meloni.

Bilanci non pubblicati e cda rinnovato senza avviso pubblico: l'attacco di FI

Una presa di posizione giudicata a dir poco strumentale, dal centrodestra. E il sospetto viene confermato anche dall'azione di Forza Italia, tradotta poi in questo esposto. Platis ha ravvisato in particolare due criticità, la più rilevante delle quali riguarda la Fondazione San Filippo Neri. I motivi? L'ente gestisce anche una comunità di minori non accompagnati, della quale era peraltro ospite il ragazzo accoltellato. E poi, la fondazione non pubblicherebbe più i suoi bilanci: secondo l'esponente forzista, l'ultimo bilancio pubblicato risalirebbe al 2020, mentre il computo dei contributi pubblici ricevuti addirittura al 2019. Il "j'accuse" riguarda anche la Provincia di Modena, che ha una partecipazione nella fondazione: l'ex-presidente provinciale "dem", Gian Domenico Tomei, avrebbe infatti rinnovato il cda della Fondazione Filippo Neri senza pubblicare un avviso pubblico. "La Provincia non si interessa nemmeno dei conti dell’ente che, nato ormai molti anni fa per dare ospitalità agli studenti, oggi lavora su vari settori tra cui quello delicatissimo dell’accoglienza dei minori stranieri non accompagnati - ha dichiarato Platis al quotidiano Il Resto del Carlino - a nostro avviso queste inadempienze vanno contro il piano anti-corruzione dellla Provincia e potrebbero essere punite con una sanzione amministrativa".

Forza Italia: "La sinistra ha ignorato il problema immigrazione"