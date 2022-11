Bimbo di 2 anni nel passeggino investito da un'auto: è grave

Mentre stava attraversando la strada con la mamma un bambino di due anni, che si trovava nel passeggino, è stato travolto da un'automobile, una Fiat Panda. È accaduto nel pomeriggio di domenica a Gallarate (Varese). La donna è rimasta illesa mentre il piccolo, sbalzato sull'asfalto, è stato trasportato d'urgenza all'ospedale "Papa Giovanni" di Bergamo. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118, un'automedica e i medici rianimatori con l'elisoccorso. Per cercare di ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente sta indagando la Polizia Locale.

I genitori del bambino purtroppo non si sono accorti dell'utilitaria che stava arrivando e che ha centrato in pieno il loro piccolo, a bordo del passeggino, mentre insieme stavano attraversando la strada. A guidare l'auto una donna di 70 anni, che ha riferito di non averli visti. L'automobilista, appena uscita da una rotonda, non si sarebbe accorta della presenza della famiglia sulla carreggiata.

Il bambino, dopo essere stato intubato, è stato e trasportato in elicottero all'ospedale di Bergamo, ha riportato un grave trauma cranico. La 70 enne, come da prassi, è stata sottoposta all'alcol test.