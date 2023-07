Bimbo di 2 mesi muore fra le braccia della mamma: ipotesi malore dovuto al caldo

Dramma a Quartucciu, cittadina dell'area metropolitana di Cagliari, dove un bimbo di appena due mesi è spirato fra le braccia della madre mentre questa lo stava allattando. La tragedia nella serata di ieri, mercoledì 19 luglio, e sul caso stanno ora cercando di fare chiarezza le forze dell'ordine locale. Ancora non è chiaro cosa possa aver portato alla morte il piccolo, ma l'ipotesi è che sia stato il grande caldo di questi giorni.

Il malore

Secondo quanto ricostruito sino ad ora, il terribile episodio si è verificato nella tarda serata di ieri in piazzetta Raffaele Piras, a Quartucciu. A causa delle elevatissime temperature raggiunte, la famiglia era scesa in piazza per cercare un poco di refrigerio. Un impresa a dir poco impossibile visto il caldo che si sta abbattendo in questi giorni in Sardegna.

La madre stava allattando il bambino quando questo ha improvvisamente perso i sensi, collassando fra le sue braccia. Si è scatenato subito il panico, con il padre e i nonni intervenuti per cercare di rianimare il neonato.

L'allarme è stato dato intorno alle 22:30. Sul posto si sono precipitati gli operatori sanitari del 118, seguiti dai carabinieri della Compagnia di Quartu Sant'Elena e dai colleghi di Selargius. Ogni tentativo di salvare la vita del bimbo è stato inutile, il massaggio cardiaco non è servito a farlo riprendere. Il suo piccolo cuore aveva cessato di battere. Purtroppo gli operatori sanitari hanno solo potuto constatare il decesso del neonato.

Un vero e proprio dramma per la famiglia. Il corpicino è stato trasportato all'Istituto di medicina legale di Monserrato, dove sarà effettuata l'autopsia che consentirà di comprendere le cause della morte improvvisa. Non viene fatta menzione, almeno per il momento, di eventuali patologie da cui il bambino poteva essere affetto. Per ora gli inquirenti ritengono che ad uccidere il neonato sia stato un malore provocato dal grande caldo.

Il dolore del paese