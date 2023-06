"Dimenticato per 8 ore". Bimbo di 3 anni lasciato sullo scuolabus

Un bimbo di soli 3 anni è stato dimenticato a bordo di uno scuolabus, all'interno del quale è rimasto da solo per ben 8 ore, peraltro bloccato dalla cintura di sicurezza del seggiolino. L'episodio si è verificato a Campli, piccolo comune della provincia di Teramo. Per fortuna il piccolo è stato soccorso in tempo, proprio quando stava iniziando a sentirsi male per via della disidratazione.

La rabbia dei parenti

A denunciare l'episodio sui social network è una zia del bambino. "Ma come ca**o si fa..." , esordisce su Facebook Maria Firmani. "Ore 16 assistente e autista dello scuolabus riportano mio nipote di 3 anni alla mamma dicendo 'signora ci scusi abbiamo dimenticato tuo figlio' per l'esattezza 8 ore dentro allo Scuolabus" , prosegue la donna, puntando il dito contro l'assistente responsabile. "Invece di fare il suo lavoro, cioè di vedere se sono scesi tutti arrivando in fondo allo scuolabus, no, lei è troppo presa dal telefonino, non sanno che un bambino si può addormentare" affonda la zia del piccolo.

La preoccupazione di chi ha riferito l'accaduto, tuttavia, è una sola, denuncia Maria Firmani. "E poi le uniche cose che hanno saputo dire non ci denunciate" , racconta, "beh ti posso dire che denunciarti è il minimo è siete stati solo fortunati a non trovarci mio fratello lì quando avete riportato il bimbo disidratato e non vi dico in quale condizioni..." . Il bimbo, che oltre qualche segno di disidratazione presentava dei lividi sul corpo, causati presumibilmente proprio dalla cintura del seggiolino su cui era rimasto bloccato ber circa otto ore, è stato portato in ospedale per verificare le sue condizioni di salute. Per fortuna pioveva e non era stata una giornata calda e soleggiata, o le conseguenze sarebbero potuto essere ben peggiori.

Sulla vicenda è intervenuto anche il primo cittadino di Campli Federico Agostinelli, il quale ha formalmente chiesto chiarimenti alla ditta che ha in appalto il servizio di trasporto scolastico. "Siamo molto dispiaciuti per quello che è accaduto. Ho sentito nell'immediatezza dei fatti la mamma del bambino, con cui sono costantemente in contatto. Per fortuna le sue condizioni sono buone, per quella che è la situazione" , ha spiegato il sindaco, "è monitorato e nei prossimi giorni ci saranno informazioni più dettagliate".