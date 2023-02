Bimbo di 3 anni si allontana da casa, ricerche nel Napoletano

Un bambino di tre anni, Gennaro Rotoli, si è allontanato questa mattina dalla sua abitazione di via Vespucci, in località Nerano, nel comune di Massa Lubrense, nel Napoletano. Appena si è resa conto di cosa era successo la madre del piccolo ne ha denunciato la scomparsa ai carabinieri. In queste ore sono in corso le ricerche in tutta la zona. Al momento della scomparsa, avvenuta verso le 9 di oggi, il bambino indossava un pigiama blu, non aveva le scarpe e portava solo un paio di calzini. La mamma di Gennaro ha autorizzato la diffusione della sua foto in aiuto alle ricerche.

Chi contattare in caso di informazioni

La fotografia è stata diffusa dai canali social dell’Arma dei carabinieri che ha chiesto alla stampa e a tutti gli enti competenti di aiutare i parenti e i soccorritori nella ricerca del piccolo Gennaro. Chi dovesse avere notizie sul bambino scomparso può contattare i numeri delle forze dell'ordine del posto: i carabinieri allo 081-8780384, o anche la polizia locale al numero 081-8789165. Al momento non ci sono ancora notizie del bimbo. Intanto sul posto, a Nerano, è già attiva per le ricerche una squadra del Soccorso Alpino. Sono in arrivo nella zona altre squadre e, tra queste, anche una unità cinofila molecolare.