Bimbo di due anni muore annegato in piscina a Modena

Il dramma che ha sconvolto un’intera famiglia della frazione di Sant'Antonio di Mercadello del Comune di Novi, nel Modenese, si è consumato in pochi minuti. Un bambino di due anni è morto annegato ieri sera in una piscina montata di fronte casa sua. Un attimo di distrazione dei genitori e il piccolo è finito in acqua perdendo la vita per annegamento.

La vicenda

Il tragico incidente è avvenuto poco dopo le 21.30 nel giardino della villetta dove abitano i genitori e il bimbo. Da qualche giorno, complice anche il caldo afoso, il papà del piccolo aveva deciso di montare una piscina in giardino per consentire al figlio di giocare in acqua e refrigerarsi nelle ore di punta. Secondo i primi riscontri degli inquirenti, che indagano sull’accaduto, sembra si sia trattato di pura fatalità. Ad effettuare l’intervento sono stati i carabinieri. La madre del bambino di due anni si sarebbe appisolata sul divano mentre il padre si era allontanato un attimo. Il piccolo sarebbe uscito di soppiatto dalla porta del balcone avvicinandosi alla piscina. Incurante del pericolo è finito in acqua ed è annegato.

Il ritrovamento del cadavere

Ad accorgersi dell’incidente è stato il padre, il quale, appena rientrato, ha visto il piccolo galleggiare a testa in giù in piscina. Nonostante si sia precipitato immediatamente in acqua aiutato da una infermiera vicina di casa che era stata attirata dalle grida dell’uomo, per il bimbo non c’è stato nulla da fare. I tentativi di rianimarlo in attesa dell’arrivo dei soccorsi si sono rivelati inutili. Il bambino è stato trasportato in elicottero in ospedale, ma già durante il tragitto il suo cuore ha smesso di battere. Nella notte è stato dichiarato morto dai medici del pronto soccorso pediatrico.