Bit Milano, il viaggio fra esperienza e sostenibilità è sempre più su misura

Viaggi e vacanze, il turismo in tutte le sue declinazioni e tendenze fra “industria” e lifestyle per i professionisti del settore e per chi cerca la “vacanza ideale" va in scena alla Bit-Borsa internazionale del turismo all’Allianz MiCo di Milano da domenica 4 a martedì 6 febbraio (ingresso viaggiatori solo domenica 4 febbraio) con una edizione, la numero 44, si apre al futuro con rinnovato ottimismo e una raffica di novità sul fronte degli espositori e su quello della formazione e della conoscenza di un settore in continua evoluzione, forte di un 2023 che per l’Italia è stato “eccellente” perché, secondo i dati Istat dei primi 11 mesi ha registrato 118,2 milioni di arrivi e 397,5 milioni di presenze, il 5,4% e lo 0,7% in più rispetto allo stesso periodo del 2022. Significativo il tasso di internazionalizzazione confermato dai numeri registrati nel 2023 da Assoareoporti: 183 milioni di passeggeri, di cui il 65,6% stranieri (+29% il traffico internazionale).

“La manifestazione è la più importante a livello mondiale per la valorizzazione del prodotto Italia a livello di incoming, sottolineata in particolare dalla massiccia partecipazione delle Regioni e si si guarda all’outgoing abbiamo la presenza di 26 nuove nazioni che prima non partecipavano perché non avevano una forte presenza di turisti italiani - spiega Simona Greco, direttore manifestazioni di Fiera Milano - ed hanno capito, con la nostra interlocuzione, l’importanza di investire sul nostro mercato con prodotti di sicuro interesse. Una delle novità più importanti è la partnership con Welcome Travel Group che, con la sua ampia rete di agenzie e i suoi soci Alpitour World e Costa Crociere, propone una grande anteprima sulle nuove frontiere del viaggio organizzato che è in ripresa rispetto agli anni del fai da te on line e ha registrato un fatturato di circa 6,5 miliardi di euro, il 40 per cento in più sul 2022. Elemento di forte novità, il ritorno delle agenzie come consulenti fisici e online di chi vuole vacanze garanzie su costi e servizi, proposte modulabili e personalizzate, assistenza e sicurezza”.

Tendenza questa del ritorno in agenzia che è “trasversale perché coinvolge anche un pubblico sempre più ampio di turisti giovani che chiedono programmi flessibili e aperti e che, altra novità, sono sempre più interessati alle crociere - aggiunge Magda Antonioli, vicepresidente dell’European Travel Commission e professoressa dell'Università Bocconi - con una notazione particolare che riguarda gli eventi che molti organizzatori hanno scelto di presentare in Bit perché sono un motore sempre più potente di turismo nei territori dove aumentano anche le proposte di esperienze dirette, come ad esempio partecipare a corsi di cucina tipica che piacciono molto agli ospiti stranieri”.

Altra novità, legata alle vacanze benessere-wellness è la partnership tra Bit Milano e Federterme-Confindustria che porta per la prima volta Thermalia all’Allianz MiCo con oltre 30 espositori e offerte adatte a tutti target: da quello silver ai giovani in un settore che in Italia è sempre più all’avanguardia.

Il “giro del mondo in tre giorni” è animato da oltre 1.100 espositori provenienti da 66 Paesi per un business che coinvolge visitatori professioni e top buyer altamente profilati italiani e internazionali, provenienti principalmente da Europa (44%), Nord America (14%), Asia (14%), Centro e Sud America (11%) e Medio Oriente (8%). Tre le aree tematiche della manifestazione: Leisure, con le proposte delle destinazioni e degli espositori italiani e stranieri, BeTech per i servizi digitali e le startup e il Mice Village con un focus sulla Meeting Industry.

Nell’area Leisure, l’Italia mette in mostre ed esalta le sue unicità regionali: dagli affascinanti canali veneziani in Veneto alla Costa del Metapontino in Basilicata, fino all’offerta turistica di Tropea in Calabria e delle Isole Eolie in Sicilia; dalle proposte wellness e i cammini lungo i laghi più suggestivi in Lombardia, che si prepara alle Olimpiadi Invernali 2026, alle spiagge di Lignano Sabbiadoro e le montagne del Tarvisio in Friuli-Venezia Giulia; ma anche gli ampi paesaggi delle Langhe e le Residenze Reali Sabaude in Piemonte, le Grotte di Frasassi nelle Marche, il Cammino Grande di Celestino in Abruzzo, le affascinanti masserie della Puglia, gli agriturismi della Sardegna, le colorate Cinque Terre in Liguria e le wine experience nel verde di Toscana ed Umbria. E poi un salto in Emilia-Romagna, dalla Riviera ai tour gastronomici di Parma e Bologna, nel Lazio tra meraviglie storiche e cammini spirituali, in prospettiva del Giubileo 2025, e in Campania, per un magico tour in costiera.

La Bit “senza frontiere” si affaccia sul mondo per viaggi in mete europee come Azzorre, Canarie, Croazia, Slovenia, Formentera, San Marino per spingersi oltre, fino all’Oceano Indiano, alla scoperta di templi, parchi naturali e spiagge sconfinate di Sri Lanka, Malesia, Mauritius. Poi i Caraibi, con mete da sogno come Anguilla, Barbados, Cuba, Repubblica Dominicana, il Centro e il Sud America, con Nicaragua, Uruguay e lo stato di Cearà in Brasile

Per chi invece è affascinato dall’Oriente, si può spingere fino in Cina, che dopo anni di fermo ha riaperto i suoi confini nel marzo 2023, ma anche in Giappone, terra dei samurai, e nella città di Tokyo, metropoli nota per la sua avanguardia tecnologica per poi arrivare in Medio Oriente, tra le città scavate nella roccia della Giordania alle oasi del Sahara di Algeria, Egitto, Tunisia, fino alle terre africane, Gambia, Nosy Be e Senegal.

Il rapporto "qualità-prezzo" resta un fattore chiave per i viaggiatori italiani, che scelgono la destinazione principalmente in base al costo del volo (40 per cento) e dell'hotel (28 per cento) (fonte: Skyscanner, 2024), ma a determinare le vacanze sono anche la destagionalizzazione e il trend del "coolcationing", fusione delle parole "cool" (fresco) e "vacationing" (vacanze), ovvero la tendenza a viaggiare optando per destinazioni dai climi più miti e freschi, per sfuggire ai nuovi caldi estivi. Trend già riscontrati nel 2023, quando sono state predilette mete più temperate per l'estate, come Svizzera e Nord Europa, o mesi "spalla", come settembre o ottobre, per le vacanze nel Mediterraneo. È la personalizzazione, quindi, a fare da catalizzatore: la ricerca di destinazioni, attività ed esperienze che rispecchiano il proprio stile di vita ed i propri valori, per le quali la disposizione a spendere è maggiore, conferma la continua crescita del valore economico delle "nicchie".

Più in generale si va alla ricerca una esperienza affascinante ed emozionate, alla scoperta di tipicità locali e novità dell’offerta turistica, di proposte destagionalizzate, di “blue zone” retreat, luxury o low budget. Del resto, sono numerose le proposte: dalle attività outdoor, all’astro-tourism, al turismo rurale e rigenerativo, fino all’eco-diving, per momenti autentici a contatto con il territorio, con wine-experience e tour enogastronomici, ciclovie panoramiche e cammini suggestivi; esperienze lungo la costa si trasformano in autentici "salotti vista mare", invitando a vacanze più sostenibili, mentre bellezze storiche accolgono i turisti nei principali siti Unesco con tour artistici e culturali; ma anche proposte ricercate per viaggi wellness, all’insegna del benessere, e al bleasure, il perfetto mix tra business travel e viaggio privato.

Bit Milano non è solo business ma è anche un’ottima opportunità di aggiornamento sui trend più recenti del mondo turistico, con un focus su sostenibilità, consapevolezza, personalizzazione e digitalizzazione, attraverso workshop ed eventi dedicati proposti nel panel “Bringing Innovation Into Travel”.

Tutte le informazioni su https://bit.fieramilano.it/