Blocco di scuola e trasporti: lo sciopero che può paralizzare Roma

Venerdì 16 dicembre Roma rischia la paralisi a causa dello sciopero in programma: ciò riguarderà in particolar modo i servizi didattici e quelli di trasporto pubblico. Proseguono, quindi, le rimostranze da parte dei sindacati nei confronti della legge di Bilancio 2023, ritenuta "sbagliata e contro il lavoro".

Sciopero dei trasporti

Atac e Roma Tpl garantiranno le proprie corse solo fino alle ore 19:59 e dalla mezzanotte in poi: i disagi nei trasporti locali della Capitale, quindi, si registreranno dalle ore 20:00 alle ore 24:00. Non verranno garantite neppure le corse delle linee bus notturne, vale a dire quelle contraddistinte dalla lettrera "n", previste prima della mezzanotte e un minuto.

Lo sciopero di Cotral si estenderà dalle ore 20:00 alle 23:59. Il blocco, pertanto, coinvolgerà anche i mezzi che si occupano di effettuare i collegamenti extraurbani, nonché i treni delle ferrovie Roma-Lido, Roma Nord e Roma-Civitacastellana-Viterbo. Il portele web dell'azienda annuncia possibili ripercussioni anche per quanto concerne le attività al pubblico di Roma Servizi per la Mobilità: box informazioni alla stazione Termini (dalle 11 alle 13.30 e dalle 17 alle 20) e check point bus turistici di Aurelia (dalle 11 alle 14). Non ci sarà alcuna garanzia di continuità del servizio operato dallo sportello permessi di piazzale degli Archivi a partire dalle ore 13:00, e dalle ore 15:00 di quelli del contact center 0657003.

Venerdì nero per i treni: Filt-Cgil e UilTrasporti hanno proclamato lo sciopero del personale del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane per la regione Lazio. I dipendenti incroceranno le braccia dalle ore 09:01 alle 16:59.

Servizi didattici

Anche il mondo della scuola aderirà allo sciopero generale. Potrebbero bloccarsi gli asili nido e gli Atenei: non sarà garantito alcun servizio per l'intero arco della giornata di venerdì 16 dicembre. Anche l'Inps ha lanciato l'allarme, non garantendo continuità di servizio. "In relazione all'eventuale partecipazione dei lavoratori Inps a tale sciopero" , annuncia l'Istituto sul web, "potrebbero verificarsi disagi causati dalla ridotta attività".

Ondata di proteste

La prima Regione a scioperare è stata la Calabria nella giornata di oggi, martedì 13. Domani, mercoledì 14, sarà il turno di Umbria e Sicilia, mentre giovedì 14 scenderà in piazza la Puglia. Venerdì 16 dicembre sono in programma proteste in Alto Adige, Basilicata, Campania, Emilia Romagna, Friuli, Liguria, Lombardia, Molise, Sardegna, Toscana e Lazio. Sarà Maurizio Landini a presenziare alla manifestazione di Roma in programma in piazza Madonna di Loreto dalle ore 10. I sindacati in agitazione chiedono al governo di intervenire sulla Manovra, che "colpirà le persone più povere, aumentando le disuguaglianze e l'ingiustizia sociale".