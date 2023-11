Blues e jazz al Diaz 7 con il "Gigi Cifarelli Trio"

Appuntamento per una serata da non perdere martedì 28 novembre, nell’affascinante cornice di Diaz 7, a pochi passi da piazza del Duomo a Milano con l’incalzante musica blues e jazz firmata Blue Note Off. Ad esibirsi nella quinta e penultima serata di Food & Fun - il ciclo di 6 eventi in programma fino a metà dicembre con cena e spettacolo - l’entusiasmante “Gigi Cifarelli Trio”.

Con un suono e una voce unici e riconoscibili dal grande pubblico, Gigi Cifarelli è davvero uno dei più grandi chitarristi italiani di tutti i tempi, in grado di regalare ogni volta esibizioni sempre nuove e irripetibili: le sue musiche nascono sul momento, in base alle sensazioni che vive insieme al pubblico, al clima e al tipo di rapporto che si crea, in una sinergia ed empatia perfetta tra musicisti e ascoltatori.

Un’occasione unica per trascorrere una serata coinvolgente e intensa unita a un’atmosfera raffinata e aggregante che sempre si respira al Diaz 7 dove, prima che si chiuda il sipario degli eventi autunnali del palinsesto di eventi Food & Fun 2023 al Diaz 7, è in programma l’ultimo appuntamento, giovedì 14 dicembre: il Gospel Show e la sua atmosfera natalizia con Sherrita Duran e i suoi coristi.

Spettacoli ideali per distrarsi dalla routine quotidiana e da vivere con entusiasmo e passione perché Diaz 7 è una location che sorprende per la bellezza degli spazi interni, con l’ospite al centro di ogni attenzione, affascinato anche da un maxi-ledwall di oltre 50 metri quadrati che consente di vivere un’esperienza hi-tech immersiva.

Tutti gli eventi serali – a partire dalle ore 21.00, sono accompagnati, per chi lo desidera, da una cena - inizio ore 20.00 - per vivere una dimensione di totale benessere avvolti dal perfetto connubio di divertimento e un’offerta gastronomica sempre originale e di altissimo livello, grazie anche alla collaborazione avviata con lo chef Simone Rugiati. Queste le le modalità di prenotazione obbligatoria (ingresso è vietato ai minori di 18 anni): ore 20.00 cena & spettacolo (28 euro); ore 21.00 spettacolo gratuito e consumazione facoltativa.

Ci si può iscrivere all’evento sul sito www.sisalwincity.it/milano-diaz indicando nome e cognome/nome dello spettacolo e data/ numero dei partecipanti ed eventuali numeri di prenotazioni per la cena (inizio tassativo ore 20.00); chiamare il numero 3346305677; prenotare direttamente presso la sede di Piazza Diaz, 7.

Gigi Cifarelli è un chitarrista dalla personalità unica, poliedrica e difficilmente classificabile. Le sue influenze sono molteplici, da Wes Montgomery a George Benson, ma il suo suono e la sua voce sono veramente unici e subito riconoscibili dal grande pubblico. Ha lavorato con Renato Zero, Tullio De Piscopo e con Mina ed ha accompagnato artisti come Joe Cocker, Paul Young, Sam Moore. Riesce ad esprimersi in diversi generi musicali mantenendo come caratteristica costante un forte sapore blues e jazz, come una linea aperta a tutte le influenze.