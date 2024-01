Il boato, poi il crollo della palazzina. Paura alle porte di Roma: salvata una famiglia

Paura questa mattina alle porte di Roma, dove una palazzina è esplosa a seguito di una probabile fuga di gas. I soccorsi sono intervenuti tempestivamente riuscendo a mettere in salvo una famiglia di tre persone e un cane. Per i vigili del fuoco, ancora impegnati nelle operazioni di recupero e di messa in sicurezza, si è trattato di un vero e proprio miracolo.

L'esplosione

Secondo quanto riferito dai testimoni, tutto è partito da un forte boato avvertito intorno alle 8.30 del mattino. Subito dopo la violenta deflagrazione, avvertita in diverse zone, una palazzina di due piani, sita in via dei Monti, a Canale Monterano, è letteralmente crollata, lasciando solo tante macerie. L'allarme è stato dato subito, e sul posto si sono precipitati i vigili del fuoco, gli operatori sanitari del 118 e gli agenti delle forze dell'ordine.

La situazione è apparsa molto seria e le operazioni di salvataggio sono partite immediatamente. Per fortuna, malgrado la violenza dell'esplosione, i vigili del fuoco sono riusciti a estrarre vive tre persone, tutte appartenenti alla stessa famiglia, e un cane. A quanto pare nell'abitazione vivevano infatti madre, padre e figlio. Tutti e tre sono stati tratti in salvo grazie al lavoro dei pompieri e dei carabinieri della compagnia di Bracciano, che hanno collaborato nelle ricerche. Sul posto anche gli uomini della protezione civile. I tre familiari sono stati affidati alle cure dei soccorritori, che li hanno trasportati in ambulanza al Gemelli di Roma. Secondo i vigili del fuoco si è trattata di una tragedia sfiorata.

La conta dei danni

In questo momento stanno andando avanti le operazioni di ripristino dell'area e di messa in sicurezza. Le persone residenti nelle palazzine vicine sono state evacuate per garantire la loro incolumità. Gli inquirenti stanno cercando di capire che cosa possa aver provocato l'esplosione: si pensa possa essere stata una fuga di gas.

La deflagrazione ha provocato seri danni. Non solo la palazzina è andata distrutta, ma anche diverse auto sarebbero state coinvolte.

Le parole del sindaco

" Alle 8.30 si è sentito un boato e abbiamo capito subito che era successo qualcosa di grave. Il crollo è avvenuto nel centro, si tratta di abitazioni storiche e due di queste sono state quasi completamente distrutte. La macchina dei soccorsi si è attivata immediatamente e tre persone sono state estratte vive dalle macerie. Si tratta di un uomo, un'anziana e un ragazzo che sono stati trasportati in ospedale ", ha dichiarato all'Adnkronos Alessandro Bettarelli, sindaco di Canale Monterano. " I soccorritori, vigili del fuoco, forze dell'ordine, volontari della protezione civile hanno fatto un lavoro eccezionale che ha permesso di portare in salvo chi era rimasto sotto le macerie. E ora stanno proseguendo le verifiche per escludere la presenza di altre persone. Terminati i soccorsi attenderemo le valutazioni dei vigili del fuoco sull'agibilità o meno delle abitazioni vicine. Tutta la comunità si è subito attivata per offrire sostegno ", ha concluso.

#Roma, esplosione e crollo alle 8:30 di stamattina in un'abitazione a Canale Monterano, causa probabile una fuga gas: salvate dai #vigilidelfuoco 3 persone rimaste sotto le macerie. In atto ricerca di eventuali ulteriori persone coinvolte [#6gennaio 10:00] pic.twitter.com/xQdhZrA6a3

— Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) January 6, 2024