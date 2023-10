Tentano di stuprare una 23enne: arrestati due minorenni tunisini

Hanno cercato di rubarle la borsa, poi l’hanno buttata a terra ed infine spogliata nel tentativo di stuprarla. Due minorenni, di 13 e 15 anni, entrambi di origine tunisina, sono stati arrestati per aver aggredito una ragazza di 23 anni, alle 3 di notte di sabato scorso, mentre stava tornando a casa, nel pieno centro di Bologna. I due sono scappati dopo che hanno visto passare una macchina in via Ghirardacci, teatro dell’aggressione.

Dopo la denuncia della ragazza, i poliziotti sono riusciti ad identificare i due aggressori che sarebbero ospiti di un centro per minori non accompagnati. Entrambi sono accusati di violenza sessuale e tentata rapina.

L’accaduto

La 23enne era uscita, sabato sera, per passare una serata all’insegna della spensieratezza e dello svago come tanti suoi coetanei quando vogliono partecipare alle notti della movida in qualsiasi grande città. Dopo aver trascorso la sua serata, la ragazza, verso le 3 del mattino, aveva lasciato i locali del centro di Bologna per tornare a casa e una volta che si trovava in una traversa di via Giuseppe Massarenti, sono comparse due persone che hanno iniziato ad importunarla.

I due ragazzini, approfittando della solitudine della ragazza, hanno provato, in un primo momento, a rubarle la borsa ma la ragazza avrebbe opposto resistenza, tenendo stretta la borsa a sé. I tunisini, non essendo riusciti a mettere a segno la rapina, avrebbero aggredito fisicamente la ragazza, fino a farle perdere l’equilibrio e farla cadere a terra. Una volta che la vittima era al suolo, i ragazzi le sono saltati addosso e le hanno tappato la bocca per molestarla; ad un certo punto, le avrebbero tolto alcuni vestiti di dosso e si ritiene che l’intenzione fosse quella di stuprarla. Un automobilista si è immesso in via Ghirardacci e, al sopraggiungere della macchina, i due assalitori si sono spaventati e, di conseguenza, dati alla fuga. Dopo che i due erano scappati, la ragazza ha trovato la forza di chiedere aiuto e di contattare le forze dell'ordine che si sono subito recate sul posto.

I poliziotti sono riusciti a rintracciare i due aguzzini in via Siepelunga, poco distante da dove era avvenuta l’aggressione.

Il precedente

Solo una settimana prima, in via Belle Arti, zona universitaria di Bologna, una ragazza di 30 anni è stata vittima di aggressione e violenza sessuale ad opera di due 15enne nordafricani che, con lo stesso modus operandi, l'hanno buttata a terra e poi hanno cercato di violentarla. I due minorenni, anche in questo caso, appartenevano alla comunità di minori non accompagnati di Villa Aldini.

Secondo Il Resto del Carlino, Bologna risulta essere la seconda città italiana per stupri e percosse.