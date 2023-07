Dimenticato in auto sotto al sole: cagnolino muore per il caldo

Con l'aumentare delle temperature aumentano i pericoli non solo per le persone, ma anche per gli animali, specie se i loro umani non prestano particolare attenzione. È purtroppo il caso di un cane trovato morto all'interno di un'auto dai carabinieri di Grizzana Morandi. Per quanto i militari abbiano agito tempestivamente, non è stato possibile fare nulla per l'animale, deceduto a causa del grande calore presente nell'abitacolo della vettura.

Gli allarmi di questi ultimi giorni

Il tragico episodio si è verificato lo scorso 5 luglio, quando un passante ha notato il cane, già agonizzante, intrappolato all'interno di un'auto divenuta quasi una fornace a causa del grande caldo di questi ultimi giorni. I carabinieri sono accorsi appena ricevuta la segnalazione e hanno operato in fretta per trarre in salvo l'animale, ma è stato tutto inutile. Estratta dalla vettura, la povera bestiola è morta. Il suo fisico, provato da ore di caldo intenso, ha ceduto. Da indagini successive gli inquirenti hanno poi appreso che il cane era stato dimenticato all'interno dell'auto dalla sua proprietaria, uscita in pieno pomeriggio per fare delle commissioni. Un'atroce distrazione, dunque, anche se i carabinieri stanno effettuando degli accertamenti circa le responsabilità della donna.

In questi giorni c'è poi stata un'altra segnalazione, che ha però avuto buon esito. A Dozza un cagnolino è stato tratto in salvo dai carabinieri dopo essere stato rinvenuto all'interno di un bidone della spazzatura. Il cucciolo aveva ancora il cordone ombelicale attaccato e grazie all'intervento degli uomini dell'Arma potrà essere adotatto e avere una famiglia. Se non fosse stato trovato in tempo, sarebbe stato gettato insieme ai rifiuti nell'autocompattatore e non avrebbe avuto scampo. Il cucciolo si trova ora in una clinica veterinaria di Imola, mentre gli inquirenti indagano per rintracciare chi lo ha abbandonato.

Gli animali e l'estate

Rischio abbandono, colpi di calore. L'estate non è il periodo dell'anno più semplice per gli animali. È responsabilità dell'uomo provvedere alla loro salute e al loro benessere. Come ogni anno, viene raccomandato di prestare attenzione quando ci si mette in viaggio con cani, gatti e altri piccoli animali. Meglio evitare di portare i nostri amici in auto con noi quando fa troppo caldo. Non basta lasciare la vettura all'ombra, mentre ci troviamo magari impegnati a fare delle commissioni. Anche l'arco di tempo che passiamo lontani dalle vetture non è importante. I classici "10 minuti", per quanto pochi, possono essere fatali. All'interno di un veicolo, per quanto la temperatura ambientale si assesti sui 22-23°, si possono facilmente raggiungere anche i 50°.

L'aria condizionata, in questo caso non aiuta, perché potrebbe provocare pericolosi sbalzi termici. È preferibile, piuttosto, lasciare il finestrino leggermente abbassato, e lasciare a disposizione dell'animale una ciotola d'acqua. Consigliabile, infine, portare con sé un asciugamano da bagnare con cui tamponare il proprio cane o il proprio gatto in caso di colpo di calore.