Bologna, stupra una ragazza e picchia la soccorritrice. Arrestato 20enne somalo

Aggredita alle spalle e abusata sotto casa. Si tratta dell'ennesima violenza sessuale che si è consumata nella zona universitaria della città di Bologna. L'aggressore, un 20enne somalo, senza fissa dimora e irregolare in Italia, dopo lo stupro ha preso a calci anche una ragazza che aveva tentato di soccorrere la vittima, una donna di 30 anni. Per fortuna l'intervento propiziatorio di una volante ha evitato il peggio. Lo straniero, che ora si trova nel carcere della Dozza, deve rispondere di violenza sessuale, percosse e ricettazione. I poliziotti gli hanno sequestrato alcuni cellulari di dubbia provenienza.

La violenza sessuale choc

Lo stupro si è consumato in via Belle Arti, già balzata agli "orrori" della cronaca qualche mese fa per un'altra violenza sessuale. Erano le 21.40 di martedì. La trentenne stava rientrando a casa, quando è stata sorpresa alle spalle dal somalo. Dopo aver tentato invano un approccio verbale, l'ha afferrata con violenza e palpeggiata nelle parti intime. La donna ha urlato e si è divincolata. Lui è scappato, ma poi è stato rincorso e fermato da una ragazza che aveva provato a soccorrere la vittima. A quel punto lo straniero si è scagliato contro la giovane, prendedola a calci. Dopodiché si è dileguato.

La cattura dell'aggressore

Intanto in via Belle Arti stava passando una volante del commissariato Due Torri San Francesco. Gli agenti si sono subito fermati e hanno raccolto la testimonianza delle due ragazze. Nel giro di pochi minuti, un'altra volante ha rintracciato l'aggressore in piazza Puntoni. Lo straniero ha tentato di schivare il controllo, ma i poliziotti lo hanno fermato e arrestato. Ora si trova nel carcere bolognese in attesa di convalida del fermo. Oltre che per violenza sessuale, il giovane è stato denunciato anche per percosse e ricettazione, visto che aveva con sé un iPhone 14 (rubato) e altri due smartphone di dubbia provenienza.

Il precedente