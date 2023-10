Bologna, suicidio in diretta social: mistero sulla morte del giovane tiktoker

Choc durante una diretta social in cui un giovane tiktoker ha deciso di farla finita, togliendosi la vita dinanzi ai suoi follower. Il ragazzo, un 23enne di Bologna, era conosciuto col nickname di Inquisitor Ghost, si mostrava ai suoi fan con una maschera da teschio e con una spada laser rossa da Sith (personaggio negativo di Guerre Stellari). Nelle sue dirette si esibiva davanti a migliaia di followers, che su TikTok avevano superato i 200mila.

La morte in diretta

Proprio nel corso di una delle sue dirette, trasmesse per migliaia di persone, il 23enne si è ucciso, sconvolgendo il pubblico. Secondo le informazioni riportate sino ad ora, la tragedia si è verificata martedì sera. Il giovane avrebbe detto addio ai suoi follower, per poi scomparire dall'obiettivo, rimasto fisso sulla porta. Il ragazzo, stando a quanto riferiscono le forze dell'ordine, si sarebbe impiccato.

Superato lo choc iniziale, moltissime persone, trovatesi ad assistere alla morte in diretta, si sono affrettate a contattare i soccorsi nella speranza che qualcuno potesse giungere in tempo per salvarlo. Purtroppo non è stato possibile fare nulla per evitare il dramma. A trovare il 23enne è stato il padre. L'uomo, avvisato da alcuni vicini, è passato dalla finestra della camera del giovane, finendo in un vero e proprio incubo. L'abitazione di Bologna è stata poi raggiunta anche dai soccorsi, che hanno solo potuto constatare il decesso.

A quanto pare prima di uccidersi il tiktocker aveva lasciato una lettera al genitore, in cui gli chiedeva di occuparsi del gatto.

Il dolore del padre

Sconvolto Matteo Plicchi, padre del giovane influencer. L'uomo non riesce ancora a credere di aver perso il figlio, Vincent, in questo modo. " Era il mio angelo ed è stato ucciso da persone false che vivono solo su e per TikTok ", è il duro sfogo dell'uomo, riportato da Il Corriere.

Le ragioni del gesto del 23enne non sono ancora note, ma sembra che sul web stessero girando pesanti accuse nei suoi confronti, fra cui anche quella di pedofilia. I carabinieri, che stanno seguendo il caso, hanno acquisito tutte le informazioni e al momento non abbiamo conferme su nulla. Ogni cosa deve infatti essere verificata.

L'ipotesi del cyberbullismo

Sempre secondo le ultime informazioni rilasciate, il 23enne sarebbe stato vittima di cyberbullismo dopo che una ragazza di 17 anni lo aveva accusato di molestie, mostrando anche degli screenshot. I messaggi della giovane sarebbero bastati a scatenare contro l'influencer una vera e propria tempesta.