Bomba al distributore di benzina per svaligiare la cassa: paura a Napoli

Un boato alle 5.30 del mattino ha fatto scattare l'allarme quest'oggi, lunedì 12 giugno, in via della Villa Romana, strada che mette in collegamento i quartieri di Barra e Ponticelli a Napoli e poi prosegue fino al confinante comune di San Giorgio a Cremano.

Boato alle prime luci dell'alba

A provocare la violenta deflagrazione che ha prodotto l'assordante frastuono un ordigno artigianale piazzato nelle vicinanze della cassa automatica di un distributore di benzina col chiaro intento, da parte dei malviventi, di impossessarsi del denaro che si trovava custodito al suo interno. Dopo le numerose segnalazioni inoltrate al 112 dai residenti, spaventati dall'esplosione, sul posto si sono precipitati i carabinieri della compagnia di Poggioreale, che hanno dato immediatamente avvio alle indagini, potendo fare affidamento anche sulla preziosa collaborazione dei colleghi della stazione di Ponticelli, di quelli appartenenti alla sezione rilievi del comando provinciale di Napoli e degli esperti del nucleo artificieri antisabotaggio .

La violenta deflagrazione ha devastato il distributore di benzina, provocando degli ingenti danni. Stando alle prime ricostruzioni, ancora al vaglio degli inquirenti, qualcuno avrebbe fatto esplodere la bomba artigianale con l'obiettivo di ripulire la cassa automatica. Le indagini sono tuttora in corso, ed è molto probabile che i militari possano servirsi delle immagini riprese dalle videocamere di sorveglianza installate nei pressi del luogo dell'esplosione per poter disporre di qualche elemento utile a risalire all'identità dei responsabili del folle gesto. Gesto che, peraltro, avrebbe potuto comportare conseguenze ben peggiori, visto che l'esplosione è avvenuta nelle immediate vicinanze delle pompe di benzina.

Gravi disagi al traffico

Stanto a quanto riferito da Prima Tivvù, proprio in questi giorni il viadotto di via della Villa Romana è stato chiuso al traffico per dei lavori ai plinti di fondazione. I lavori di manutenzione stanno già causando parecchi problemi alla circolazione, e l'episodio avvenuto oggi non ha fatto altro che causare ulteriori disagi al traffico in una delle più importanti arterie di collegamento della parte orientale del capoluogo campano.