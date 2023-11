Borseggiatori in azione sulla metro di Roma, rissa e cinghiate: paura tra i passeggeri

Una rissa furiosa tra rapinatori e passeggeri si è scatenata qualche giorno fa all'interno della Metro A di Roma, scatenando il panico tra i presenti, alcuni dei quali sono rimasti loro malgrado coinvolti nella colluttazione che si è venuta a generare a bordo del mezzo.

Prendere la metropolitana nella Capitale significa spesso e volentieri correre il rischio di essere ripuliti dai numerosi borseggiatori che fanno avanti e indietro per tutto il giorno sui mezzi pubblici alla ricerca di facili bersagli da prendere di mira, approfittando anche del minimo attimo di distrazione. È una situazione che, purtroppo, può presentarsi anche in pieno giorno, peggio ancora nelle ore di punta, durante le quali è più facile per i malviventi agire, visto il sovraffollamento dei vagoni e la confusione che spesso regna al loro interno.

Ed è questo lo scenario che si è presentato dinanzi agli occhi di un gruppo di borseggiatori qualche giorno fa a bordo di un convoglio della Metro A di Roma: le immagini di quanto accaduto, divenute in breve virali sul web e in particolare su tutti i principali social network, sono state diffuse sulla pagina Telegram del gruppo di Welcome To Favelas.

I rapinatori entrano in azione come da copione, ma in questo caso l'esito del colpo non è quello atteso: alcuni passeggeri, infatti, si rendono conto del tentativo di furto nei loro confronti e reagiscono malamente nei contro i borseggiatori. Numerosi dei presenti fanno fronte comune e invitano i malviventi, colti con le mani nel sacco, ad uscire dal mezzo pubblico e a scendere a terra. "Via, andate via!" , gridano in tanti all'indirizzo dei rapinatori, che sembrano particolarmente seccati per la piega che sta prendendo la situazione. Così tanto che, al momento dell'apertura delle porte del convoglio, non solo non si limitano ad abbandonare il vagone, ma anzi reagiscono rabbiosamente contro quelliche, dopo averli colti in flagrante, stavano intimando loro di uscire.

Da ciò ha avuto origine una accesa discussione, sfociata nell'aggressione fisica vera e propria da parte degli stessi rapinatori: uno di questi in particolar modo, agitando una cintura a mò di frusta, ha iniziato a assestare cinghiate a destra e a manca, scatenando il panico anche tra gli altri passeggeri non coinvolti direttamente nell'alterco. La situazione è tornata alla normalità solo dopo che il convoglio, una volta chiuse le porte, è ripartito alla volta della sua destinazione originaria, mentre i borseggiatori fuggivano e facevano perdere le loro tracce.