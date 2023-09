Botte e minacce a genitori e fratello, in carcere un 27enne: l'incubo a Trento

Una storia terribile quella che arriva da Trento, dove un'intera famiglia è stata tenuta per anni in ostaggio da un giovane violento, che non ha esitato a rivolgere offese e minacce nei confronti dei genitori e del fratello, facendoli vivere in una costante situazione di terrore. L'incubo è ora finito, e il soggetto si trova dietro le sbarre con l'accusa di maltrattamenti in famiglia e lesioni. I familiari del giovane, tuttavia, sono ancora molto scossi e servirà del tempo affinché certe ferite psicologiche possano rimarginarsi.

Paura fra le mura domestiche

Sono stati dieci anni. Dieci anni di violenze, offese, minacce e soprusi di ogni genere. Protagonista di questa vicenda incredibile è un ragazzo di 27 anni, che per molto tempo è stato l'incubo della propria famiglia. Il giovane trattava genitori e fratello come sue proprietà, dando ordini e pretendendo di essere assecondato. Se ordinava un caffè, ad esempio, questo doveva arrivare subito, altrimenti se la sarebbe presa con l'arredamento domestico, se non con i familiari stessi.

Ci sarebbero state delle occasioni, infatti, in cui il 27enne è arrivato a colpire il padre e la madre, prendendoli a calci e pugni. Non sarebbero neppure mancate minacce di morte. A lungo i familiari del giovane hanno sopportato in silenzio. In alcune circostanze, sarebbero addirittura stati costretti a recarsi in ospedale per far medicare le ferite, senza, però, denunciare il responsabile delle lesioni.

Il provvedimento

Alla fine, tuttavia, la verità è emersa. Dai controlli effettuati dagli uomini delle forze dell'ordine è risultato che il giovane aveva precedenti fin da minorenne. Su di lui, infatti, gravava un ammonimento per maltrattamenti contro la fidanzata, oltre a reati contro il patrimonio.