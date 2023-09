Botte a medici e agenti per saltare la fila in ospedale, arrestati due uomini

Ascolta ora: "Botte a medici e agenti per saltare la fila in ospedale, arrestati due uomini"

Pretendevano di saltare la fila in ospedale e di essere visitati immediatamente senza dover attendere il proprio turno: furiosi per essersi visto negare tale privilegio, due uomini hanno dato in escandescenze, scagliandosi contro i medici e i poliziotti interveniti sul posto per tentare di riportare la calma.

L'increscioso episodio si è verificato nella mattinata di ieri, sabato 9 settembre, al pronto soccorso del Fatebenefratelli di Milano. Sono da poco trascorse le ore 6 del mattino, quando i due protagonisti della vicenda, un uomo di 32 anni e un 36enne, si presentano in ospedale per essere visitati. Evidentemente sorpresi dalla coda che, nonostante l'ora, si era già formata, i frettolosi pazienti hanno iniziato ad avanzare delle pretese al personale in servizio, chiedendo, senza averne alcun diritto, di essere fatti entrare subito e di ricevere assistenza. A poco sono valsi i tentativi, da parte di medici e infermieri, di ricondurre i due a più miti consigli, spiegando loro che, mancando il requisito dell'urgenza avrebbero dovuto rispettare il proprio turno in fila come tutti gli altri presenti al pronto soccorso.

Il 32enne e il 36enne hanno iniziato a dare in escandescenze, alzando la voce e diventando particolarmente aggressivi e minacciosi. Così tanto che il personale del nosocomio si è visto costretto a richiedere l'intervento sul posto delle forze dell'ordine: la segnalazione al 112 è stata effettuata intorno alle ore 6:10.

Dopo aver ricevuto l'allarme, la Questura di Milano ha inviato sul posto alcuni agenti dell'Ufficio prevenzione generale, che hanno cercato fin da subito di riportare la calma. Un tentativo risultato vano, dato che i facinorosi sono passati alle vie di fatto, aggredendo, anche fisicamente, i poliziotti intervenuti sul posto. Nonostante i pugni e i calci subiti, gli uomini in divisa sono riusciti ad avere la meglio sui due uomini, facendo scattare le manette ai loro polsi. Il 32enne e il 36enne sono stati dichiarati in arresto e quindi trasportati negli uffici della questura di Milano per le consuete operazioni di identificazione e incriminazione. Entrambi sono stati trasferiti dietro le sbarre del carcere, e dovranno difendersi ora dalle accuse di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni.

A rimanere feriti nella colluttazione sono stati due poliziotti: assistiti al pronto soccorso del Fatebenefratelli di Milano, gli agenti hanno riportato delle ferite non particolarmente gravi e sono stati dimessi ricevendo una prognosi di sette giorni.