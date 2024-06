Dentro le botteghe storiche con la guida del Touring

La storia, l’alternarsi delle generazioni e quella loro vetrina che è l’affaccio sulla città. Sì, perchè chi lavora in un negozio storico ha sempre qualche racconto da offrire agli avventori, talvolta più apprezzato della merce. Da oggi residenti e turisti potranno sfogliare «Tesori di Quartiere» la nuova guida dedicata alle botteghe storiche, quelle che hanno superato il mezzo secolo. Realizzata da American Express insieme a Confesercenti, da sempre impegnata a valorizzare il commercio di prossimità, e curata dal Touring Club Italiano.

La guida è divisa in quattro sezioni: City Explorer, Timeless Traveller, Lifestyle Passionate, Stylish Professional. Ispirati, i capitoli, da Erica Pasquetto e Nicola Fabris, conosciuti come gli Onderoaders, e da Alberto Soiatti.

«Le botteghe storiche sono un punto di riferimento: raccontano come sono cambiati i consumi, i gusti e le abitudini dei milanesi ha detto il sindaco Sala - Questa è una guida non banale perchè disegna itinerari di scoperta nuovi che valorizzano il centro e i quartieri».

Sala ha dimostrato di apprezzare anche la «laboriosità milanese», propria «di quelle famiglie che si tramandano la volontà di continuare in un impegno per la famiglia stessa, quindi qualcosa che è veramente ambrosiano e incarna lo spirito della città. Le botteghe non sono solo il luogo del prodotto ma delle persone e della storia.

Questa è anche politica, è la visione di una città che per me è fondamentale. Milano più di altre ha questa capacità di discernere il vero dal falso». Il presidente di Confesercenti, Andrea Painini ha detto che «Confesercenti, insieme all’associazione Botteghe Storiche lombarde, promuove il lavoro di intere generazioni considerate un bene fondamentale perla comunità». E poi: «Grazie a questa guida si potrà apprezzare la bellezza del centro di Milano anche da un inedito punto di vista, quello dei prodotti, delle storie, degli spazi ma soprattutto quello delle persone che nel tempo li hanno animati e che ancora sono lì pronti a servire il prossimo cliente». La guida si inserisce tra le iniziative Shop Small con cui American Express sostiene i piccoli negozi locali. «Le botteghe storiche sono le preziose fondamenta del nostro patrimonio culturale, crediamo nel valore dei piccoli negozi» ha affermato Luca Staglianò, vice president&General manager di American Express.

La guida può essere consultata e scaricata in formato digitale in italiano su americanexpress.it/tesoridiquartiere e in inglese su americanexpress.it/neighbourhoodtreasures.

Dal Frutteto di via Ciovasso alla libreria Malavasi alla drogheria Grossi; dalla pasticceria Cucchi alla cartoleria Donzelli all’Ottica Chierichetti, sono i negozi «di una volta» dotati del potere di rendere viva e perciò più bella Milano.