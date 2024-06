Brugherio, esplosione in una ditta di vernici: muore un operaio di 24 anni

Ascolta ora 00:00 00:00

Dramma questa mattina in un capannone della ditta Mega Wilcknes, azienda produttrice di vernici a Brugherio (Monza), dove si è verificata una terribile esplosione che ha provocato la morte di un giovane operaio. Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco, seguiti dalle autorità locali. In queste ore, oltre a mettere in sicurezza la zona, si sta cercando di capire che cosa possa aver provocato il terribile incidente.

Il boato e il rogo

" Intervento in corso dalle ore 10 di stamattina per esplosione e successivo incendio in un'azienda di vernici a Brugherio (MB): deceduto un operaio. Squadre #vigilidelfuoco, giunte in rinforzo anche da Milano, impegnate nello spegnimento delle fiamme ", è quanto si legge sull'account X dei vigili del fuoco.

Secondo quanto riferito sino ad ora, l'incidente si è verificato all'interno di un capannone di Mega Wilcknes, azienda specializzata nella procuzione di vernici. Subito dopo la deflagrazione, avvenuta all'improvviso, si è scatenato un incendio. L'allarme è stato dato subito e sul posto si sono precipitati i vigili del fuoco, che hanno immediatamente cominciato le operazioni di spegnimento del rogo. Ad operare le squadre dei Comandi di Monza e Milano, arrivate con due autopompe, un'autobotte, un'autoscala e un carro soccorso. A raggiungere la ditta, sita in via Aristotele, anche gli operatori sanitari del 118 e gli agenti delle forze dell'ordine.

Purtroppo l'esplosione ha provocato la morte di un giovane operaio, un ragazzo di soli 24 anni. Purtroppo non è stato possibile fare nulla per lui, trovato morto carbonizzato. L'identificazione non è stata semplice, considerate le condizioni in cui si trovava il corpo. Dovrebbe trattarsi di un giovane originario del Gambia, residente a Lentate sul Seveso. Lavorava per l'azienda da 3 anni.

L'intervento dei vigili del fuoco

I vigili del fuoco hanno provveduto a mettere in sicurezza la zona e si stanno occupando di estinguere l'incendio. A causa del materiale altamente infiammabile che si trova all'interno del capannone, le operazioni di spegnimento sono abbastanza complesse. Presenti sul posto anche i carabinieri della stazione locale, oltre ai tecnici dell'Agenzia Tutela Salute di Monza-Brianza.

La strada è al momento chiusa al traffico. Sarà compito degli inquirenti fare luce su quanto accaduto questa mattina.

Stando a una prima ricostruzione, gli operai stavano lavorando con deiquando l'aria si è probabilmente saturata e si è innescata l'esplosione. Il 24enne è stato in pieno, ma pare non ci siano stati altri feriti.