Bruno Barbieri sull'alluvione: "Non dormo pensando a mia madre"

La terribile alluvione che sta mettendo in ginocchio l'Emilia Romagna colpisce anche Bruno Barbieri, non tanto, come da lui stesso raccontato, per i danni subiti in prima persona, quanto per il pensiero del dramma che in questi giorni stanno vivendo i suoi contarranei.

Ore di angoscia

Intervistato da La Stampa, il giudice di Masterchef Italia parla dell'angoscia provata dinanzi alle immagini che stanno facendo il giro del web nelle ultime ore: "Penso ai miei paesani con un grande senso di dolore. Viene un magone indescrivibile" . I danni riportati dalla propria abitazione sono limitati, ma ovviamente il pensiero va a chi ha subito le conseguenze più devastanti. "La mia casa a Medicina si è allagata, la cantina è invasa dal fango, ma non è nulla in confronto alla tragedia che ha coinvolto altre persone" , prosegue infatti Barbieri. "C'è chi ha perso i familiari, chi ha perso attività, chi dovrà ricostruire tutto. La natura non si placa, sembra quasi si stia ribellando" , considera lo chef, che non può non pensare anche alle conseguenze economiche per le zone colpite dall'alluvione. "Le nostre aree sono famose per le produzioni di frutta e ortaggi, temo abbiano perso tutto" , considera.

Impegnato sul set della nuova edizione di Masterchef Italia, Barbieri ammette di avere la testa altrove. "Stanotte non ho dormito pensando a mia madre Ornella, novantenne, che vive sola. E lei fisicamente è al sicuro" , racconta lo chef. "Ma pensare a tutte le persone che hanno perso la vita, a quelle che sono state sfollate, a chi ha passato la notte sui tetti al freddo, sotto la pioggia con la paura di non farcela, tutto questo è dolorosissimo" , aggiunge, "sapere di amici che vivono in quelle zone è uno strazio. Bisogna agire in fretta".

Inutile adesso cercare di individuare un responsabile, l'urgenza deve spingere ad agire per rimediare alla situazione perché ciò non accada più. "Il problema è che a questo punto bisogna parlare meno e fare di più, inutile a stare lì a fare polemiche sulla colpa di chi" , dice ancora Barbieri. "È ora di capire e agire. Quando la natura si arrabbia, succedono queste cose e bisogna lavorare sulle infrastrutture e su tutta l’area geografica. Vanno ripuliti i fiumi, messe in sicurezza le strade, bisogna tenere sotto controllo le colline" , spiega lo chef, "abbiamo visto crolli e smottamenti che portavano giù tutto. Ora basta cercare i colpevoli. Tutti a lavorare".

Il messaggio