Maltempo Emilia-Romagna, attesa una nuova perturbazione: tutti gli aggiornamenti del 19 maggio

Un altro giorno durissimo per l'Emilia-Romagna, ancora costretta a fare i conti con i danni e le tragedie provocate dal maltempo. Il clima non dà tregua alla Regione, dove da giorni si abbattono i disastri provocati dal clima. Ci sono zone letteralmente devastate dall'alluvione e dagli smottamenti, strade chiuse, strutture inagibili, famiglie senza elettricità, sfollati, dispersi e, purtroppo, anche morti. Anche per oggi, in Emilia-Romagna rimane l'allerta rossa. Nel cuore della notte, a Ravenna, sono state necessarie nuove evacuazioni.

La Regione piange 14 morti

La conta delle vittime del maltempo è salita a 14. A dare la notizia è stato il presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini, in diretta a Mattino 5. A perdere la vita un uomo di 84 anni, trovato morto questa mattina. Il corpo era immerso nel fango che si era accumulato nel cortile di casa, a Faenza, in zona stazione. L'84enne si è aggiunto alle 13 vittime accertate ieri. Le ultime dichiarate erano state una coppia di 70enni, marito e moglie, trovati morti nella loro casa. Da accertare le cause della loro morte, si è inizialmente pensato alla folgorazione, provocata da qualche elettrodomestico, poi si è fatta strada l'ipotesi che i due possano essere stati schiacciati da un elettrodomestico pesante, forse il frigo che stavano disperatamente cercando di portare fuori.

La situazione adesso: 10mila sfollati, danni incalcolabili

Al momento si parla di 5-6 miliardi di danni, anche se fare una stima non è semplice. A dirlo è stata la vicepresidente della Regione Emilia-Romagna e assessore alla Protezione Civile Irene Priolo. Parlando a SkyTg 24, Priolo ha spiegato che adesso preoccupano le fasce pede-collinari, dove continuano le precipitazioni e si ripetono eventi franosi (circa 250 frane). "Stiamo organizzando 14 squadre delle colonne mobili della Protezione Civile che possano intervenire sui comuni per aiutarli: 8 andranno nel Ravennate, 3 andranno nel Bolognese e 3 in provincia di Forì-Cesena ", ha dichiarato.

Gli sfollati, ad oggi, sono 10mila. Di questi, 6-7mila sono in attesa che le loro case tornino agibili, per gli altri, purtroppo, la situazione è più complicata. Sono coloro che hanno le case in montagna, dove "la situazione è più compromessa perché le frane sono difficili da ripristinare, abbiamo interi versanti venuti giù". "Abbiamo avuto problemi che vanno da Bologna fino a Rimini e quindi la situazione è veramente estesa" , ha concluso la vicepresidente di Regione.

Il punto del governatore Stefano Bonaccini

Intervenuto a Mattino 5, il presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini ha fatto il punto di una situazione ancora in divenire. "È caduta in 36 ore la quantità d'acqua che cade in 6 mesi" , ha spiegato. "Solo che è caduta con un effetto che è stato definito dagli esperti tropicale, anche se siamo in E-R e non all'Equatore, su un territorio molto vasto che il 2-3 maggio, cioè 15 giorni fa, aveva visto cadere la pioggia che cade in 3-4 mesi". Bonaccini ha spiegato che il terreno non è stato più in grado di assorbire l'acqua. Persino i fiumi hanno avuto difficoltà nel riversare l'acqua in mare. Far defluire l'acqua è adesso una delle priorità, ha dichiarato il governatore. Per quanto riguarda i danni causati all'agricoltura, "serve un piano choc per evitare che chiudano le aziende".

La paura per altra pioggia

C'è paura per le piogge che continuano a interessare alcune zone. E non finisce qui. Secondo le più recenti previsioni, infatti, ci sarebbe un altro ciclone in arrivo, sempre proveniente dalla Tunisia. Secondo gli esperti, però, non dovrebbe abbattersi in modo violento nel settore adriatico e sull'Emilia Romagna.

Al momento, dall'Emilia-Romagna riferiscono che la pioggia è tornata a cadere in molte zone interessate dall'alluvione, e ciò sta generando preoccupazione. In centro a Bologna la pioggia cade insistente dalle prime ore di stamani. Si prevedono piogge deboli sulla fascia appenninica, in particolare sul settore centro-occidentale.

La situazione fiumi

Le piene di Secchia e Panaro stanno a mano a mano defluendo nel Po. Nei tratti vallivi degli affluenti di Reno e dei fiumi i livelli idrometrici sono in lenta decrescita.

Massima allerta per i fiumi ancora in piena, e per gli argini che potrebbero rompersi. Apprensione per il Savio, l'Idice, il Montone, il Panaro, il Reno e il Trebbia. Per gli esperti del servizio meteo regionale dell'Emilia Romagna, "la situazione permane molto critica" .

Il lavoro instancabile dei soccorsi

Intanto continua senza sosta il lavoro della forze dell'ordine, dei volontari, del personale di soccorso e dei vigili del fuoco. Sono 1.097 i vigili del fuoco che stanno operando in Emilia-Romagna, 637 arrivati da altre Regioni. 302 stanno lavorando nella provincia di Forlì e 419 in quella di Ravenna, le zono maggiormente colpite. Sul territorio stanno lavorando anche 300 soccorritori acquatici, 80 esperti nelle operazioni di prosciugamento con pompe e idrovore, 34 specialisti speleo alpino fluviali e 25 sommozzatori. Ben 400 i mezzi impiegati. I mezzi aerei, nello specifico, hanno salvato 650 persone.

L'incubo a Ravenna

Nel Ravennate c'è ancora paura. Durante la notte appena trascorsa sono state necessarie altre evacuazioni per mettere in sicurezza altri cittadini. Questa mattina il Comune di Ravenna ha lanciato un appello alla popolazione, chiedendo di evitare spostamenti non necessari. Non si tratta solo di questioni di sicurezza, le strade, ancora congestionate, devono essere lasciate libere per garantire il passaggio dei mezzi di soccorso. Evacuate anche le frazioni di Piangipane e Santerno.

Le strade

Nel corso della notte, la circolazione è ripresa in modo regolare sulle autostrade dell'Emilia-Romagna. Bene anche sul tratto di Ss9 tra Forlì e Faenza. Alle 6:30 di stamani la A14 sul tratto Forlì-Cesena è stata riaperta, e ora è transitabile su una corsia per senso di marcia. Viabilità Italia fa sapere che ci sono 5 km di coda in direzione sud e 1 km direzione nord nei punti di restringimento delle due carreggiate.

Le operazioni di ripristino dei tratti stradali interessati non si sono mai interrotte. Si lavora per garantire la viabilità sulla A14 Bologna-Taranto. La notte scorsa c'è stata un'imponente operazione della task force Aspi per restituire al territorio la funzionalità della tratta compresa tra Faenza e Forlì, con più di 100 persone a lavoro.

" Il nostro cordoglio va innanzitutto alle comunità dell'Emilia Romagna e alle famiglie delle vittime colpite da questo tragico evento ", ha dichiarato l'Amministratore delegato di Autostrade per l'Italia Roberto Tomasi. " Da parte nostra, massimo sforzo per supportare il territorio nell'emergenza e ripristinare il prima possibile la piena fruibilità dell'autostrada. Voglio ringraziare per l'impegno e la determinazione tutte le persone che, in queste ore, si stanno adoperando per fronteggiare le criticità che hanno travolto la regione: le Forze dell'ordine, la Protezione civile, i Vigili del fuoco, i volontari" . Autostrade per l'Italia raccomanda comunque massima prudenza a chi si mette in viaggio.

Causa maltempo, sono temporaneamente chiusi gli svincoli che dalla diramazione per Ravenna portano sulla Ss 16 Adriatica in direzione Rimini.

Treni

Sul sito di Ferrovie dello Stato, si legge che la circolazione resta sospesa tra Marradi e Faenza, e i treni Regionali possono subire ritardi, cancellazioni o limitazioni di percorso. Ancora sospeso anche il tratto tra Faenza e Rimini, tra Ferrara e Rimini, tra Ravenna e Faenza via Granarolo, tra Ravenna e Castelbolognese via Lugo. Nessuna previsione di ripristino dell circolazione ferroviaria tra Faenza e Rimini.

In graduale ripresa, invece, la convenzionale Bologna-Firenze.

Il numero verde