Senza biglietto spacca il naso al capotreno: la violenza del "baby" bullo

Alla richiesta di esibire il biglietto, che chiaramente non aveva, il giovane bullo ha assalito il capotreno con violenza. Lo ha aggredito sferrandogli un pugno sul volto, poi si è dileguato. L'uomo, sotto choc per l'energico e improvviso colpo ricevuto, si è ritrovato sanguinante e con il setto nasale rotto. Il brutale episodio è avvenuto nel tardo pomeriggio di sabato scorso, 19 novembre, sul regionale 19816 Foligno-Ancona, all'altezza della stazione di Genga. Riprese con un cellulare e finite sui social, le immagini dell'accaduto hanno suscitato reazioni indignate, come quella del ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini.

Aggressione al capotreno, il video

Secondo quanto ricostruito, il capotreno era stato assalito d'impeto dopo aver chiesto a un giovane di mostrargli il titolo di viaggio. Sprovvisto del biglietto, il baby bullo aveva fatto scattare l'aggressione sotto gli occhi increduli e terrorizzati degli altri passeggeri. Nel video diffuso sul canale Telegram "Welcome to Favelas", sono proprio alcuni viaggiatori ad allertare i soccorsi, mentre il malcapitato dipendente di Trenitalia stava accasciato e dolorante sulla banchina della stazione. Colpito in pieno volto da un pugno, il capotreno sarebbe poi stato medicato dagli operatori del 118 e ricoverato per la rottura del setto nasale.

Genga (Ancona), bullo senza biglietto si scaglia contro il controllore e gli rompe il naso.

Questo delinquente non può passarla liscia! pic.twitter.com/3LZwcOsAlK — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) November 21, 2022

L'uomo è stato giudicato guaribile con una prognosi di trenta giorni. Nel frattempo, il baby aggressore aveva fatto perdere le proprie tracce, balzando giù dal treno in sosta e dileguandosi alla stazione di Genga. Come riferito dal capotreno alla polizia ferroviaria, il bullo era " giovanissimo ". Ora le autorità stanno cercando di identificarlo, anche grazie alle telecamere di sicurezza della stazione ferroviaria e degli edifici vicini.

La reazione di Salvini: "Non può passarla liscia"

Il video, che ritrae i momenti immediatamente successivi all'assalto, è stato rilanciato sui social dal ministro e vicepremier Matteo Salvini, che ha stigmatizzato con fermezza l'accaduto. " Bullo senza biglietto si scaglia contro il controllore e gli rompe il naso. Questo delinquente non può passarla liscia! ", ha tuonato il leader leghista, da sempre attento alle tematiche riguardanti la sicurezza.