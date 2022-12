Bus con 41 bambini finisce fuori strada: feriti

Tragedia sfiorata nel primo pomeriggio a Roma. Un bus con a bordo 41 bambini di ritorno da una gita è uscito fuori strada ed ha sfondato la rete in via Tiburtina all'incrocio con via di Salone, zona Settecamini.

L’incidente, secondo quanto hanno comunicato i vigili del fuoco si è verificato intorno alle 13.50. Sul posto sono arrivati gli uomini della squadra del Tuscolano dei pompieri, le forze dell’ordine e il gruppo Tiburtino della polizia locale di Roma Capitale.

Per fortuna nessuno delle persone a bordo del mezzo ha riportato gravi ferite. Due bambini, di circa 7 anni, e il conducente del bus, un uomo di 47 anni, sono stati trasportati in ospedale dai sanitari del 118 per tutti gli accertamenti del caso. Secondo quanto si apprende sono tutti in codice giallo. Gli altri bambini sono stati recuperati e trasportati a destinazione con un altro autobus.

Ancora non chiare le cause dell’incidente. Secondo quanto hanno riferito i vigili del fuoco è possibile che a provocarlo sia stato un malore del conducente.