Business aviation, Sea Prime al Mebaa Show di Dubai

Sea Prime che con il brand Milano Prime è leader nella gestione di aeroporti di business aviation in Italia e in Europa, partecipa al Mebaa Show, uno degli eventi fieristici più importanti per la business aviation che si tiene dal 6 all’8 dicembre a Dubai, sviluppando e consolidando le proprie relazioni con i partner attivi in quell’area iniziae nel 2014.

Il traffico inbound e outbound dal Middle East - e in particolare Dubai – a Milano Prime è stato storicamente molto forte, grazie all’attrattività che la città ha da parte di quest’area, e viceversa. Area molto importante per il business di Milano Prime e per tutta la business aviation. Ad oggi il traffico da e per il Middle East è aumentato del 12% rispetto al 2019, e del 24% verso Emirati Arabi Uniti, grazie anche ai Mondiali di Calcio in Qatar.

In generale, il traffico di Milano Prime nel 2022 continua a registrare performance positive. A novembre è aumentato del 21% rispetto al 2021 e del 36% rispetto al 2019, registrando in totale un record di oltre 30.000 movimenti di business aviation a Milano Prime.

Sea Prime presenterà al Mebaa il percorso di crescita di Linate Prime a livello infrastrutturale, già concretamente avviato con la costruzione del nuovo hangar per la manutenzione di 4.700 mq iniziato nel 2021 a Milano Linate Prime e in fase di ultimazione.

Si tratta dell’undicesimo hangar manutentivo di Linate Prime, che consolida e amplia la Bombardier Authorized Service Facility gestita da Sirio Spa, parte del gruppo Directional Aviation e rappresenta un importante passo avanti nello sviluppo dei servizi a Milano Prime. L’hangar sarà certificato dall’ente internazionale Breeam con l’ambizione di raggiungere standard di eccellenza tenendo conto dell’attenzione all’efficienza energetica, alla sostenibilità dei materiali e alla fase di costruzione. Il masterplan di Linate prevede la costruzione di nuovi hangar per rispondere alla domanda crescente di infrastrutture dedicate alla business aviation.