Getta i divani in campagna, ma i vigili glieli riportano con la multa. Il video ironico

Decide di liberarsi dei suoi vecchi divani abbandonandoli nelle campagne del comune di Romano di Lombardia, in provincia di Bergamo, senza tuttavia fare i conti con le conseguenze del suo gesto: identificato e individuato dalle forze dell'ordine, il responsabile, un uomo di 43 anni, si è visto scaricare l'ingombrante rifiuto nel giardino di casa con tanto di pesante multa da 10mila euro. Ma non è tutto: le forze dell'ordine, infatti, hanno ripreso le operazioni di "restituzione" con un video-monito ironico che sta facendo in queste ore il giro del web.

Stando a quanto riferito dalle autorità, i fatti si sono verificati nella notte tra domenica 11 e lunedì 12 febbraio. Approfittando del buio per non essere visto, il 43enne, residente a Rimini ma domiciliato a Romano di Lombardia, ha caricato i suoi vecchi divani sull’autocarro del vicino, che è anche il proprietario dell'abitazione in cui vive. Dopo aver raggiunto via Albarotto, li ha quindi abbandonati in un campo e ha fatto quindi ritorno a casa, forse facendo affidamento sul fatto che la via in questione non è coperta da videocamere di sicurezza e che già in passato proprio lì erano stati scaricati dei rifiuti. Il suo piano, tuttavia, non è andato certamente come l'uomo auspicava.

I due divani da tre posti sono stati infatti notati da numerosi automobilisti, i quali hanno inoltrato una segnalazione alla Polizia Locale. Gli agenti, sotto il coordinamento del comandante Arcangelo Di Nardo, sono entrati subito in azione e con grande pazienza si sono dedicati alla ricerca del responsabile spulciando i filmati ripresi dalle telecamere installate nelle vicinanze del luogo dell'abbandono.

L'attenzione dei poliziotti è stata attirata proprio da un autocarro con due divani a bordo. Nelle riprese lo stesso pesante mezzo percorreva la medesima strada, ma nel senso opposto di marcia, avendo tuttavia il cassone vuoto. Compreso che si trattava in modo inequivocabile del colpevole, gli agenti hanno segnalato l'abuso alla Geco, ovvero la società che gestisce il servizio di raccolta dei rifiuti. I divani sono stati quindi recuperati e "riconsegnati" al legittimo proprietario, che se li è visti scaricare nel giardino di casa: gli agenti hanno registrato un video ironico, con tanto di colonna sonora "The Lion Sleeps Tonight" dei The Tokens", che sta facendo in queste ore il giro del web e dei social.