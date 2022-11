Cacciatore ucciso durante una battuta nel Cilento: era stato scambiato per un cinghiale

Un tragico incidente sui monti di Vallo della Lucania, in provincia di Salerno, è costato la vita al 70enne Giuseppe Lambiase, ex consigliere comunale di Castelnuovo Cilento. L’uomo, che aveva la passione per la caccia, secondo le prime ricostruzioni degli inquirenti sarebbe stato colpito da alcuni proiettili esplosi da un cacciatore, il quale lo aveva scambiato per un cinghiale. Ma che ci faceva in montagna Lambiase? I carabinieri hanno spiegato che il 70enne era uscito di casa subito dopo pranzo per recarsi al bar dove solitamente giocava a carte con gli amici. Di mattina aveva preso parte a un funerale di un familiare. A quanto pare, giunto nel locale, sarebbe stato convinto da qualcuno ad andare a una battuta di caccia, ma non aveva né i vestiti adatti né il suo fucile.

Giunto sul posto con altre persone, che hanno poi testimoniato, Lambiase si è imbattuto in un altro cacciatore che, tratto in inganno dalle sterpaglie, che limitavano la visibilità, ha sentito un rumore e ha pensato che fosse un animale. Imbracciato il fucile ha sparato alcuni colpi che hanno colpito mortalmente l’ex consigliere comunale. I soccorsi sono stati chiamati immediatamente e Lambiase era ancora in vita durante il trasporto in ambulanza. Le ferite in più parti del corpo, però, erano così gravi che l’uomo è morto in ospedale.