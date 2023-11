Cade mentre attraversa i binari: 32enne muore travolto da un treno a Milano

È stato travolto da un treno in transito mentre stava attraversando a piedi i binari della stazione di Pieve Emanuele (Milano): così ha perso la vita tragicamente, dinanzi allo sguardo terrorizzato di un amico che si trovava con lui in quel momento, un uomo di origini ecuadoriane di 32 anni.

Il terribile episodio si è verificato nella notte tra sabato 4 e domenica 5 novembre. Non è ancora scattata la mezzanotte, quando la vittima, un 32enne residente a Vidigulfo, comune della provincia di Pavia, attraversa i binari per raggiungere l'altro lato della stazione ferroviaria di Pieve Emanuele, comune di 15mila abitanti a sud di Milano.

L'uomo che si trovava con lui riesce ad attraversare la massicciata e ad issarsi sulla banchina dall'altra parte. Alle sue spalle l'amico cerca di fare altrettanto, ma nel momento in cui si sta tirando su per raggiungere anch'egli il marciapiede rialzato perde l'equilibrio e ricade nuovamente in basso, proprio sopra i binari.

In quell'istante sopraggiunge il convoglio della Trenord 2347 in servizio lungo la tratta Milano-Voghera, che non dà scampo al 32enne. Impossibile per il conducente riuscire a evitare l'impatto, nonostante un tentativo estremo. L'uomo viene travolto dal treno e muore sul colpo, proprio davanti agli occhi dell'amico che era già riuscito ad attraversare i binari: quest'ultimo, rimasto illeso ma ovviamente sotto choc, contatta i soccorsi alle ore 23.56.

Alla stazione di Pieve Emanuele sopraggiungono un'automedica e un'ambulanza del 118, i vigili del fuoco del Distaccamento volontari di Pieve Emanuele, gli uomini della Polfer e il magistrato di turno. I vigili mettono in sicurezza l'area per consentire l'intervento degli investigatori e del personale sanitario. I medici accorsi sul posto non possono fare nulla per salvare la vita al 32enne, già deceduto a causa della gravità delle lesioni riportate, e si limitano a constatarne il decesso, mentre vengono effettuati i rilievi del caso.

Purtroppo non si tratta di un episodio isolato, dato che proprio nello scalo di Pieve Emanuele si sono registrati negli anni incidenti del genere, anche con risvolti particolarmente drammatici: spesso e volentieri alla base delle tragedie c'è la pessima abitudine di decidere di attraversare i binari a piedi per risparmiare tempo anziché utilizzare il sottopassaggio.