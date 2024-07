Sale in ascensore, ma la cabina non c'è. La 25enne precipita dal quarto piano e muore

Ascolta ora 00:00 00:00

I residenti di via Piave a Fasano, in provincia di Brindisi, sono sotto choc per la prematura scomparsa della 25enne Clelia Ditano, una ragazza del posto precipitata nel vano dell'ascensore. Dai primi riscontri dei carabinieri, giunti sul luogo dell'incidente avvertiti da alcuni abitanti della palazzina, la giovane donna era al quarto piano e l'ascensore, dopo la richiesta, non è salito, ma è rimasto al primo piano. La 25enne ha aperto la porta ed è caduta.

Sul post anche i vigili del fuoco che hanno recuperato il corpo senza vita della ragazza. Clelia Ditano, da quanto si è appreso, lavorava in alcuni B&B del territorio dove si occupava di effettuare le faccende domestiche.