Cade dal tetto del capannone. Muore operaio di 32 anni

Ancora una tragedia sul lavoro ieri in Brianza. A Giussano infatti un operaio di 32 anni è caduto dal tetto di un capannone in disuso. Un tragico volo di sette metri che, purtroppo, non gli ha lasciato scampo.

È successo alle 14, in via Brunati 26. L'uomo stava lavorando sul tetto di un'azienda specializzata nella lavorazione del legname e chiusa per cessata attività, per recuperare dei rottami, quando ha messo inavvertitamente un piede sul lucernario che crollando lo ha fatto precipitare: nell'urto con il terreno ha picchiato violentemente la testa. La vittima è di origini senegalesi e lavorava alla F.c.f. Solutions di Bulciago, nel Lecchese. Dall'Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu) sono state inviate in codice rosso una ambulanza e una automedica, ma nell'immediatezza dei fatti sono stati i colleghi dell'operaio a cercare di rianimarlo. Sul posto anche i carabinieri, i vigili del fuoco e l'Ats Brianza.

I vari tentativi di salvare l'uomo però si sono rivelati inutili: i soccorritori non hanno potuto far altro che constatare il decesso.

Sempre ieri ma in mattinata, a Masate, un altro trentenne ha perso il braccio rimasto incastrato in una fustellatrice di un'azienda cartotecnica.