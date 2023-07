Calci e pugni in spiaggia: il video choc

Le temperature bollenti fanno brutti scherzi. A confermare che il caldo esagerato degli ultimi giorni può dare alla testa è l’episodio increscioso accaduto sulla spiaggia di Cala Lunga a La Maddalena, in Sardegna. Una violenta rissa ha coinvolto i residenti che prendevano il sole sulla battigia e alcuni turisti, secondo i presenti provenienti dalla Francia. A ricostruire la vicenda è stato il giornale L’Unione sarda che ha raccontato nel dettaglio il litigio avvenuto alla presenza di numerosi bagnanti.

La rissa

Tutto è cominciato quando un gommone con a bordo alcune persone dall’accento straniero si è avvicinato a riva con il motore acceso. A quanto pare, i turisti dovevano recuperare alcune donne e i loro bambini per riportarli su una lussuosa imbarcazione ormeggiata al largo. I bagnanti hanno fatto notare a viva voce ai membri dell’equipaggio che la manovra di avvicinamento non era consentita dal regolamento, ma questi ultimi hanno proseguito senza spegnere il motore fino alla spiaggia. A quel punto diverse persone hanno protestato e uno dei turisti stranieri avrebbe spintonato una donna provocando la reazione del marito. Ne è nato un furibondo parapiglia con calci, pugni e offese verbali. “Hai toccato mia moglie, pezzo di m...” , ha urlato per due volte un bagnante.

Gli insulti