Camorra, scoperti 4 bunker per nascondere droga e latitanti

Importante scoperta delle forze dell'ordine nella provincia di Napoli, dove sono stati rinvenuti alcuni bunker studiati dalla malavita per nascondere droga, armi e, all'occorenza, anche persone.

Sono stati i carabinieri, con la collaborazione dello squadrone eliportato Cacciatori di Calabria, a trovare i rifugi dopo aver attentamente setacciato la zona del rione Parco Verde, soprannominata come "Bronx di Caivano". Meticolose perquisizioni nelle case popolari del quartiere e attente verifiche hanno portato alla scoperta di ben 4 bunker, accuratamente predisposti per ospitare sostanze stupefacenti, armi, merce di vario genere e anche criminali latitanti. Nei rifugi, infatti, potevano essere ospitate anche persone in fuga dalla legge.

Secondo quanto riferito dalle autorità, i bunker erano nascosti in cantine e seminterrati, così come nelle aree comuni dei condomini popolari. Uno, in particolare, non era stato ancora ultimato e aveva proprio l'aspetto di un cantiere. Una parte di mattoni nascondeva accuratamente una botola da cui si poteva accedere all'area segreta.

Armi e droga, invece, erano nascoste all'interno di un muro di cinta. Fra i mattoni era stato ricavato uno vano delle stesse dimensioni che veniva utilizzato come cassaforte. Il piccolo spazio era stato nascosto da uno sportello coperto di tufo e muschio, che lo confodevano perfettamente con la parete. Nella cassaforte segreta i militari hanno rinvenuto quasi un chilo di cocaina diviso in cinque panetti e 4 chili di hashish, divisi in 20 panetti. Presenti anche 50 proiettili calibro 7,65 e 57 calibro 9x21 millimetri.

Ma non finisce qui. Nel corso del sopralluogo, gli uomini in divisa hanno portato allo scoperto anche un laboratorio finalizzato proprio al confezionamento delle sostanze stupefacenti. Tutto è stato sequestrato.

Adesso gli inquirenti concentreranno le loro indagini per scoprire chi abbia commissionato simili rifugi.