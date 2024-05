Campi Flegrei, la terra trema ancora: due forti scosse di 3.7 e 3.6

Tremano ancora i Campi Flegrei. Due forti scosse di terremoto in rapida sequenza sono state avvertite nell’area e a Napoli oggi, 10 maggio, intorno all’ora di pranzo, più precisamente alle 13.25 e alle 13.26.

In base ai primi dati forniti dall’Ingv, l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, la prima scossa ha avuto una magnitudo 3.7 con epicentro nel golfo di Pozzuoli a una profondità di 2,6 km. Il secondo terremoto ha avuto una magnitudo di 3.6 con epicentro anch'esso in mare a una profondità di 3,7 chilometri.

Alle 13.29 si è verificata uno terzo sisma, di magnitudo 1.2, sempre con lo stesso epicentro. I primi due terremoti, a causa della scarsa profondità, sono stati distintamente avvertiti dalla popolazione in buona parte di Napoli e in altri comuni dell'area flegrea come Quarto, Bacoli e Monte di Procida. Già nella mattinata si erano registrati altri due eventi tellurici, entrambi di magnitudo 1.5, con epicentro il primo nella zona della Solfatara e il secondo nel golfo di Pozzuoli.

Proprio a Pozzuoli diverse persone sono scese in strada per la paura. Il sindaco della città, Gigi Manzoni, ha postato su Facebook il seguente messaggio rivolto alla popolazione: "Le vostre paure sono le mie paure. Le vostre preoccupazioni sono le mie e di tutta la mia giunta. Seguiamo le indicazioni del mondo scientifico che continua a ribadire che nulla è cambiato nel nostro sottosuolo. Non è semplice, lo so".

La Polizia municipale di Pozzuoli, in coordinamento con l'amministrazione comunale, è impegnata nei controlli sul territorio per verificare la segnalazione di eventuali danni. Al momento, per fortuna, non risultano feriti o danni.