Campi Flegrei, forte terremoto: la scossa avvertita anche a Napoli

Articolo in aggiornamento

I Campi Flegrei non smettono di tremare. Questa mattina, 14 aprile, alle ore 9.45 si è registrata una forte scossa di terremoto. Ancora non si conosce con esattezza la magnitudo e l’epicentro.

Il terremoto è stato distintamente sentito nella zona dei Campi Flegrei, nei comuni di Bacoli e Marano e in buona parte di Napoli. Diversi cittadini hanno segnalato letti e mobili che tremavano. Come spesso accade in questi casi, diversi utenti hanno usato i social per rilanciare la notizia. Nel gruppo Facebook "Quelli della zona rossa del vulcano Campi Flegrei" c’è chi ha scritto: "Che scossone Pisciarelli ore 9.

44", "Scossone adesso Monteruscello nord percepita forte e chiara".