"Spintonò l’ex moglie": candidato del centrosinistra in Calabria accusato di lesioni

Francesco Del Giudice, candidato consigliere alle elezioni regionali in Calabria nella lista di Pasquale Tridico, dovrà comparire il prossimo 21 novembre davanti al Tribunale di Vibo Valentia, in composizione monocratica, per rispondere alle accuse di lesioni personali aggravate a seguito di una vicenda accaduta circa otto mesi fa: ovvero avere spintonato la moglie contro lo stipite di una porta, causandole un danno fisico. A disporre la citazione diretta a giudizio nei confronti dell'esponente vibonese è stato il pubblico ministero Ciro Luca Lotoro dopo l'emersione dell'episodio contestato che risalirebbe allo scorso 22 gennaio.

A presentare la querela è stata la parte offesa, ovvero l'ex consorte, consigliera comunale di minoranza a Vibo, la quale a sua volta risulta denunciata per lesioni da parte dell'ex coniuge. Per la donna, difesa dall’avvocato Brunella Chiarello, la prima udienza davanti al Giudice Monocratico del Tribunale di Vibo è fissata al 17 ottobre.

Del Giudice figura tra i candidati alle prossime elezioni regionali nella lista "Tridico presidente", a sostegno dell'ex presidente dell'Inps alla guida della coalizione di centrosinistra per potere diventare il nuovo governatore della Calabria alle consultazioni elettorali locali che si terranno domenica 5 e lunedì 6 ottobre. Il procedimento giudiziario si aprirà dunque nelle prossime settimane, quando il voto sarà già stato concluso, portando in aula una vicenda delicata che intreccia dinamiche private e riflessi pubblici.

A commentare in qualche modo (seppur molto indirettamente) la propria attuale situazione personale è stato oggi lo stesso Francesco Del Giudice: " Vengo da una famiglia che mi ha insegnato il valore delle radici, dell'unione e della gentilezza - ha scritto sul suo profilo Facebook -. I miei genitori sono due medici che da oltre cinquant'anni condividono vita, lavoro, fede, amore e dedizione che purtroppo oggi, non tutti riescono a vivere. Da loro ho imparato che la famiglia è il primo grande dono e la prima grande responsabilità ". Per poi aggiungere: " Avrei voluto vivere con la mia famiglia quell'armonia che ho visto nei miei genitori, ma ho imparato che per costruire radici solide bisogna essere in due, e che la vita a volte ci porta su strade diverse ".

Infine, l'appello agli elettori puntando tutto sulla sanità: " La Calabria merita una politica che non sia potere, ma servizio. Con Tridico Presidente, vogliamo costruire una regione dove la competenza guidi le scelte, dove i giovani non siano costretti a partire, dove la salute, il lavoro e la legalità non siano promesse, ma diritti concreti - ha concluso -.

Io ci metto la mia storia, il mio lavoro e il mio cuore. Il resto, lo possiamo scrivere insieme. Francesco Del Giudice Medico, padre e figlio, candidato per una Calabria che deve e vuole rinascere