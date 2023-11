Il cane ha un infarto: il suo padrone gli salva la vita con un massaggio e una pastiglia

Sono stati attimi di grande paura quelli vissuti nel Nuorese da Cristian Pinnas e dalla compagna Claudia Cucchi: durante una battuta di caccia, infatti, i due hanno visto accasciarsi a terra uno dei loro cani, presumibilmente a causa di un infarto. Una situazione che, data la lontananza dalla città e quindi anche dal più vicino veterinario, sembrava destinata a concludersi in modo tragico, ma che invece per fortuna, e anche per la pronta reazione della coppia, ha avuto un lieto fine.

L'episodio si è verificato la scorsa domenica 19 settembre durante un'escursione in campagna: Cristian Pinnas e Claudia Cucchi si trovavano in località Sa Serra a Pratosardo, vicino a Nuoro, ed erano impegnati in una battuta di caccia. Come sempre, in queste circostanze, i due sono accompagnati dai loro tre cani: tra di essi anche il protagonista della vicenda, Marley, di 6 anni. Improvvisamente, mentre stava camminando dietro al suo padrone, il cane inizia ad irrigidirsi e si accascia a terra su un fianco. "Cri, guarda il cane" , dice preoccupata Claudia Cucchi verso il compagno, "Cri il cane!" . Marley ha le convulsioni, e il timore è che possa trattarsi di un infarto. Pinnas, nonostante la grande preoccupazione, cerca di mantenersi lucido il più possibile e si porta sull'animale per tentare in ogni modo di soccorrerlo. L'uomo inizia ad effettuare un massaggio cardiaco a Marley, che continua a tremare.

"Dammi il coltello, Clà, dammi il coltello" , chiede alla donna Pinnas, che pratica un taglio all'orecchio del cane per favorire la circolazione. Dopo aver ricevuto dalla compagna una bottiglietta d'acqua, cerca di reidratare l'animale e successivamente gli somministra una pastiglia di Bentelan. Mentre Claudia Cucchi contatta telefonicamente il veterinario per segnalargli l'urgenza, il piccolo Marley si riprende, si rimette in piedi e inizia nuovamente a scodinzolare. Vorrebbe rimettersi a correre per la campagna, ma viene fermato dal suo padrone per evitare rischi inutili, prima che la visita dal veterinario chiarisca che cosa gli sia successo.