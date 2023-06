Cane legato con lo scotch sotto il sole per vendetta alla ex: l'orrore a Bergamo

Ha abbandonato il cane affidatogli dalla sua ex, lasciandolo attaccato alla serranda di un negozio tramite una corta catena e per di più con le zampe legate dallo scotch: al collo dell'animale un sacchetto contenente un anello e un bigliettino di addio. La ritorsione choc, come annunciato dal Garante per i diritti degli animali di Bergamo che, guarda caso, ha lo studio nel medesimo stabile in cui risiede la ragazza a cui era destinato il messaggio, potrebbe tuttavia costare molto cara al responsabile.

L'episodio si è verificato in via Moroni, a Bergamo, dove l'animale è stato fortunatamente tratto in salvo. Il gesto avrebbe potuto comportare delle conseguenze ancora più gravi se il cane non fosse stato trovato e soccorso da Paola Brambilla, Garante per i diritti degli animali di Bergamo. Lo studio legale della donna, infatti, si trova nel medesimo stabile in cui vive l'ex ragazza del responsabile della vicenda, sito a breve distanza dal negozio presso il quale l'animale è stato legato. A raccontare la vicenda è la stessa Paola Brambilla, che ha voluto condividere la sua esperienza e le immagini della liberazione del cane coi propri followers.

"Succede anche questo, proprio sotto il mio studio" , racconta il garante per i diritti degli animali, "un fidanzato vendicativo a cui era stata affidata una cagnolona abbandona l'animale con le zampe incollate di scotch e incatenato stretto da non poter respirare alla saracinesca di un negozio". Quando la povera bestiola è stata ritrovata, aggiunge la donna, si trovava "sotto il sole e con le cuffie della musica sulle orecchie e una borsa legata al collo con dentro l’anello e un biglietto di addio".

Un gesto crudele e una violenza gratuita fatta nei confronti dell'incolpevole animale, ma il responsabile, ci tiene ad aggiungere Paola Brambilla, "non hai fatto i conti con me (non sapevi lasciavi il cane sotto lo studio della Garante per i diritti degli animali di Bergamo!!!!)".

"Nè con i cittadini di Bergamo che amano gli animali: abbiamo reciso la catena, liberato le zampe della cucciolona e chiamato la polizia locale" , scrive in conclusione la soccorritrice, "le vendette su donne e animali non hanno cittadinanza!".