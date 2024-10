Caos treni a Roma: circolazione ferroviaria bloccata, guasto alla linea e ipotesi hacker

Ascolta ora 00:00 00:00

Non è certamente iniziata nel migliore dei modi la giornata per migliaia di pendolari che hanno subìto la sospensione della circolazione dei treni nel nodo di Roma: Trenitalia fa sapere che si tratta di " una disconnessione degli impianti di Roma Termini e Roma Tiburtina", dove dalle 6.30 non arrivano né partono i convogli. Tutto bloccato, quindi, sia per quanto riguarda l'Alta velocità ma anche per Intercity e Regionali con i passeggeri che stanno postando sui social le foto dei tabelloni "muti".

La nota di Trenitalia

I tecnici di Rfi sono già a lavoro e si possono avere informazioni in tempo reale dal sito di Trenitalia alla sezione Notizie Infomobilità: l'ultimo aggiornamento è stato fatto alle ore 8.45 dove viene sottolineato che la circolazione rimane sospesa tra Roma Termini e Roma Tiburtina per un guasto alla linea. Tutti i treni subiranno ritardi, molti saranno cancellati tant'é che c'è l'invito ai passeggeri di riprogrammare il proprio viaggio. Sul sito c'è tutto l'elenco (clicca qui) dei treni coinvolti dai disservizi. "I treni Alta velocità, Intercity e Regionali possono registrare un maggior tempo di percorrenza fino a 160 minuti o subire limitazioni di percorso e cancellazioni" .

Le ipotesi dell'attacco hacker

Dietro a un guasto così importante si fa strada quella che per adesso è soltanto un'ipotesi non confermata: potrebbe essersi trattato di un attacco hacker, in questo modo si spiegherebbe un disservizio così esteso. Da questa mattina all'alba il blocco alla circolazione ferroviaria, con decine di migliaia di persone che ogni giorno prendono il treno davanti a una situazione di totale paralisi: a soffrire maggiormente è la tratta FL1 Orte-Fara Sabina-Fiumicino Aeroporto che ha nella stazione di Roma Tiburtina (dove si sarebbe originato il problema) lo scalo principale. I convogli che sono partiti prima delle 6.30 sono fermi e bloccati in mezzo ai binari con i pendolari che non possono scendere, bloccati all'interno delle carrozze.

Proteste sui social

Viaggiatori ironici ma anche molto arrabbiati hanno postato sui social le immagini dalle stazioni Termini e Tiburtina, dove è significativa l'assenza di qualsiasi informazione sui tabelloni luminosi. " Termini questa mattina. Semplicemente, non sai da dove partirà il tuo treno. Ma puoi sempre salire su uno a caso e magari sei fortunato", ha scritto Marco su X. " Stazione Termini disconnessa. Non parte nessun treno. Trenitalia parla di guasto alla linea. Annunci solo via altoparlante (che non si sente ) e SMS ", scrive Alessandra. " Tutto spento a Termini. Impressionante. Rinuncio al viaggio e pazienza.

La cosa più fastidiosa rimane il susseguirsi di annunci ritardo ogni mezz’ora quando doveva essere chiara fin da subito la gravità di quanto successo. Vorrei sapere che cosa esattamente", scrive Marco sconsolato.