I cinghiali invadono Roma. E Salvini attacca così Gualtieri

Roma e l'annoso problema dei cinghiali. Stavolta è Matteo Salvini a riproporre la spinosa questione, postando sui social un video a dir poco emblematico. Un nutrito gruppo di ungulati, in perfetta fila indiana, passeggia per le strade di una delle frazioni della Capitale sotto lo sguardo attonito degli automobilisti.

Qualcosa di incredibile, che non ha bisogno di commenti. E infatti il vicepremier e leader della Lega non fa alcuna dichiarazione, limitandosi a segnalare la zona in cui è stato registrato lo scioccante filmato e a lanciare un appello: " Montespaccato, Roma. Gualtieri e il Pd battano un colpo ".

Ormai la bella Roma è vessata da tanti, troppi, problemi. Rifiuti, buche, cinghiali, topi. La cronaca locale è piena di denunce presentate dai cittadini, spesso inascoltati. La situazione relativa ai cinghiali, tuttavia, sta diventando sempre più seria. Se prima qualcuno riusciva ancora a scherzarci sopra, adesso la questione viene presa in un altro modo. Ci sono persone che sono state addirittura aggredite da alcuni di questi animali, che si aggirano incontrastati per la Capitale. Soltanto alcuni giorni fa la polizia locale di Roma Capitale ha chiuso una delle entrate di Villa Pamphilj a "causa cinghiali".

E se da un lato abbiamo Regione Lazio cerca di correre ai ripari, mettendo a punto un piano per abbattere gli animali tramite trappole, narcotizzazione e uccisione mediante speciali carabine a infrarossi, dall'altra abbiamo gli animalisti che si oppongono con forza alla soppressione. Intanto, però, il tempo passa, e fenomeni come quello ripreso nel video pubblicato da Matteo Salvini continuano a ripetersi.

Proprio nel corso della giornata di ieri, mercoledì 18 gennaio, un gruppetto di cinghiali è stato catturato nei pressi di Villa Pamphilj, permettendo nuovamente l'accesso all'area. Questo quanto dichiarato dal consigliere del Partito democratico di Roma Capitale Lorenzo Marinone. Ben otto cinghiali sono stati radunati e messi in sicurezza dalle autorità competenti.

Commentando la notizia, il senatore FdI Luca De Carlo ha espresso soddisfazione per la legge sul contenimento degli ungulati approvata dal governo, auspicando un intervento dell'amministrazione comunale sulla gestione dei rifiuti.

Numerosi i commenti sotto al post di Matteo Salvini. " Sono una ventina. Sfamano una mensa per 3 mesi ", è stata la risposta ironica di un utente. " Mi sa che Gualtieri non è provvisto di porto d'armi ", ha aggiunto un altro. E, ancora: " Cioè, qui non é una macchina che rischia di investire un cinghiale; é un cinghiale che rischia di investire una macchina ".