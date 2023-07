La casa natale di Benvenuto Cellini su Airbnb: il progetto dei francesi

La messa in vendita della casa natale di Benvenuto Cellini aveva destato scalpore nel capoluogo della Toscana, nelle scorse settimane. E anche l'aggiudicazione dell'immobile promette di far discutere: ad acquistare l'appartamento all'ultimo piano del palazzo di Piazza del Mercato nel quale oltre cinque secoli fa nacque lo scultore ed orafo rinascimentale è stato un investitore francese, il quale avrebbe già esternato l'intenzione di trasformarlo in una struttura ricettiva da affittare su Airb&b. Questa l'ultima novità che arriva da Firenze, stando a quanto riportato dalla stampa locale nelle scorse ore. Ed è curioso il fatto che la compravendita sia stata portata a termine proprio in una fase storica in cui il sindaco Pd Dario Nardella ha dichiarato guerra agli affitti brevi nel centro storico cittadino. Già il mese scorso l'appartamento era diventato una "open house", nella quale i visitatori avevano la possibilità di interagire con un attore che impersonava lo stesso Cellini (autore della celebre scultura "Perseo con la testa di Medusa").

Un'iniziativa volta a calamitare l'interesse di potenziali acquirenti per il luogo in cui Cellini nacque il 1 novembre del 1500 (figlio secondogenito di Giovanni, costruttore di strumenti musicali, e di Maria Lisabetta Granacci) e nel quale trascorse i primi anni di vita (come riportato peraltro dalla targa commemorativa che si trova sulla facciata dello stabile). E che alla fine sembra aver raggiunto lo scopo prefissato, visto che ad aggiudicarsi l'appartamento è stato un cittadino francese. “Firenze è per me e per mia moglie una delle città più belle del mondo e abbiamo una connessione particolare con l'Italia, un senso di appartenenza profondo. Raphael, mia moglie, è imparentata da generazioni con una nota famiglia nobile della Toscana - ha dichiarato il nuovo proprietario al sito FirenzeToday - l’appartamento ci è piaciuto immediatamente e il fatto che vi sia cresciuto un artista-simbolo di Firenze ci dà una grande ispirazione per creare il nostro progetto".

L'appartamento in questione finirà a quanto pare su Airbnb, il portale online statunitense che permette a privati cittadini di affittare camere o appartamenti a turisti per brevi periodi. Una strada che da ormai qualche anno hanno intrapreso anche numerosi fiorentini titolari di abitazioni sul territorio comunale (soprattutto in centro) per una tendenza che secondo l'amministrazione comunale avrebbe indirettamente sottratto spazi agli affitti a lungo termine, facendo salire ulteriormente il canone di locazione medio. E anche per questo motivo, Nardella ha annunciato proprio nelle scorse ore il via libera all'iter della delibera con cui la maggioranza "dem" vuole limitare gli affitti brevi nell'"area Unesco" della città toscana. Un atto preannunciato, ma che rischia seriamente di creare una nuova frattura in città.