Case svaligiate con l'acido: così i ladri sciolgono le serrature

Usano l'acido per sciogliere le serrature delle porte blindate. Poi, una volta messo a segno il colpo, si dileguano dall'appartamento senza lasciare altra traccia. È la nuova tecnica con cui una banda di ladri sta svaligiando alcune case nel quartiere Prenestino di Roma. Si tratta di un'evoluzione del vecchio furto con scasso che, a quanto pare, sembrerebbe sorpassato. I sospetti dei carabinieri si sono concentrati su un gruppo di giovani chimici, probabilmente provenienti dall'Est Europa, che utilizza una potentissima sostanza corrisiva la cui formula è ancora sconosciuta.

I furti con l'acido

Sono in grado di disintegrare pistoni e molle di qualunque serratura. Il tempo che l'acido "faccia il suo dovere" - bastano pochi minuti - e il gioco è fatto. L'ultimo raid, riporta Il Messaggero, è stato messo segno durante il weekend di Pasqua. Ad avvisare la proprietaria dell'appartamento è stata la vicina di pianerottolo che ha notato la porta di casa socchiusa in modo anomalo. La donna, che era fuori città per una breve vacanza, è rientrata subito a Roma. Poi l'amarissima scoperta: i ladri le avevano svaligiato la casa trafungando preziosi, soldi ed effetti personali da una piccola cassaforte. Non solo. La porta dell'appartamento risultava apparentemente intatta e funzionante. Se non fosse che, inserendo la chiave nella toppa, i cilindri giravano a vuoto. Contatta la ditta per far sistemare la blindata, i tecnici si sono accorti del pericoloso strategemma.

Le indagini