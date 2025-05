Cassano delle Murge, due fratelli morti carbonizzati dopo l'incendio di una palazzina

Ascolta ora 00:00 00:00

Avevano 33 e 38 anni i due fratelli che hanno perso la vita dopo un drammatico incendio di una abitazione, al terzo piano di una palazzina in corso Vittorio Emanuele a Cassano delle Murge (Bari). Si chiamavano Rosa e Vito Coppi. Quando è scoppiato l'incendio i loro genitori, che vivevano nella stessa abitazione, erano fuori casa. Si indaga ancora sulle cause. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri.

L'allarme è stato lanciato intorno alle 20.15 ma quando i vigili del fuoco sono arrivati sul posto le fiamme avevano già avvolto completamente l'immobile.

Dopo un lavoro non facile per lo spegnimento delle fiamme sono stati

trovati i corpi delle vittime, carbonizzati. Fino alle tre di notte è andato avanti il lavoro per mettere in sicurezza lo stabile, per cui si è resa necessario far evacuare tutti i suoi occupanti.

Tgr Rai Puglia

- articolo in aggiornamento -