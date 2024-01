Cassonetti rovesciati, fioriere distrutte e vetrine vandalizzate: la furia dei nordafricani

Cassonetti rovesciati, fioriere distrutte, pertinenze dei locali devastate, danni a supporti di fronte ad abitazioni ed esercizi commerciali. Questo è lo scenario che i residenti di Sansepolcro (un paese in provincia di Arezzo, ndr) si sono trovati davanti nelle scorse ore, raggiungendo il centro storico. E stando ai primi riscontri investigativi, gli autori di questo vero e proprio raid vandalico sarebbero alcuni giovani di origini nordafricane, uno dei quali è già stato rintracciato e denunciato. A rendere noto l'accaduto sono stati gli esponenti locali della Lega, per un episodio che ha suscitato non poche polemiche nel borgo aretino. Anche perché nessuno è riuscito a spiegarsi le motivazioni alle base del gesto: i vandali se la sarebbero presa con gli arredi urbani e con le vetrine degli edifici commerciali, danneggiandole.

“Ciò che è accaduto a Sansepolcro è inaudito, un’offesa alla nostra comunità - ha commentato in una nota Luca Ciavattini, segretario locale della Lega - che si è svegliata trovando cassonetti rovesciati, fioriere distrutte, pertinenze dei locali devastate, danni ingenti ad abitazioni ed esercizi commerciali commessi da un gruppo di persone di origine nordafricana. Siamo stanchi di questi continui atti vandalici da parte di chi non intende minimamente integrarsi. Chi arriva in Italia deve rispettare le leggi italiane, la cultura e le tradizioni di chi li ha accolti”. Stando a quel che riporta la stampa toscana, i carabinieri hanno come detto individuato un ragazzo di 17 anni, che ha rimediato una denuncia per danneggiamenti. Le indagini stanno ad ogni modo proseguendo alla ricerca dei complici e dovrebbero essere agevolate dalle telecamere del circuito di videosorveglianza presente sul territorio comunale. Sulla vicenda è intervenuta infine anche l'europarlamentare Susanna Ceccardi.