A Castellaneta fanno il concerto "in memoria di Gaber e De Gregori". La gaffe clamorosa

Figuraccia del centrosinistra a Castellaneta, in provincia di Taranto, dove l'amministrazione comunale ha approvato una delibera che prevede due spettacoli di musica e letture con protagonista il cantautore Luigi Mariano. Gli spettacoli, spiegano dal Comune, saranno un omaggio alla memoria di Giorgio Gaber e Francesco De Gregori. Cosa c'è che non torna? Il fatto che De Gregori sia ancora vivo.

L'episodio risale allo scorso 2 luglio, e ha già fatto il giro dei social fra il serio e il faceto. C'è infatti chi scherza e chi, invece, si professa indignato per questa terribile gaffe. Gli eventi, inseriti nella rassegna Bella d'Estate, sarebbero stati promossi allo scopo di "omaggiare due grandi maestri della musica italiana facendo conoscere al pubblico anche brani di nicchia di questi due grandi artisti" . Così si legge nel documento firmato dal sindaco Giambattista Di Pippa. Francesco De Gregori, però, è vivo. Tanto che fra poco partirà per il suo tour. Un suo spettacolo è previsto il prossimo 26 agosto a Bisceglie, poi sarà la volta di Lecce, il 4 settembre, e Bari, il 19 novembre.

Lasciato alle spalle il primo dei due eventi - "Chiedo scusa se parlo di Giorgio" si è tenuto lo scorso 3 luglio a Palazzo Baronale di Castellaneta - fra poco sarà la volta dello spettacolo dedicato a Francesco De Gregori, previsto per la giornata del 25 luglio, a Palazzo San Domenico. Non sarà però un evento in memoria, al massimo in onore. Il titolo dell'evento è " Guarda che non sono io".

Chiaramente la terribile gaffe ha fatto il giro dei social, suscitando ironia ma anche biasimo. " Siamo inimitabili adesso a Castellaneta commemoriamo anche i vivi ", commenta un utente di X. "Buongusto vorrebbe che adesso lo invitassero a loro spese in città" , aggiunge un altro.

"La politica locale in Italia veleggia in genere verso il ritardo mentale, in Provincia di Taranto è già arrivata alla meta da un pezzo. Eventi in memoria di cantanti vivi. De Gregori, alla fine gli hanno allungato la vita

", è stato il durissimo comento di un altro internauta.