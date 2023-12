Catturato Gaetano Angrisano, coinvolti 250 carabinieri per il super latitante

È finito finalmente in manette il latitante Gaetano Angrisano, noto per essere stato inserito nella lista dei 100 ricercati più pericolosi del nostro Paese. Si tratta della 15esima cattura conseguita quest'anno dalle forze dell'ordine, impegnate in una costante ricerca sul territorio per tutelare la sicurezza dei cittadini. Stando a quanto riferito sino ad ora, il soggetto è stato sorpreso mentre stava partecipando a una festa.

Chi è Gaetano Angrisano

31 anni, personalità di spicco del clan Vanella-Grassi, che ha il suo punto nevralgico nel lotto G di Scampia (Napoli), Angrisano è un nome noto in certi ambienti. Suo cognato è infatti Salvatore Petriccione, uomo che ha scalato la cima della Camorra di Secondigliano. Subito dopo la cattura del boss, finito dietro le sbarre, è stato Gaetano Angrisano a prenderne il posto.

Venne arrestato nel 2021 nella sua roccaforte a Malaga, e avrebbe dovuto scontare una pena di 10 anni per associazione a delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti. La sentenza, emessa nel 2014, fu poi annullata dalla Cassazione e ciò permise ad Angrisano di uscire dal carcere. Quando si espresse la Corte d'Appello di Napoli (febbraio 2022), il soggetto era ormai tornato in libertà. Da allora l'uomo era irrintracciabile e lo è stato per circa un anno e mezzo.

Gaetano Angrisano è quindi entrato a far parte dei 100 latitanti più pericolosi d'Italia e le forze dell'ordine erano da tempo impegnate nel rintracciarlo.

L'arresto

Dopo un anno e mezzo di latitanza, il 31enne è stato catturato nel corso della scorsa notte durante un blitz dei carabinieri. Individuata la sua posizione, i militari del nucleo investigativo del comando provinciale di Napoli hanno fatto irruzione. Le indagini effettuate negli ultimi mesi, infatti, avevano portato alla scoperta che Angrisano non si era allontanato troppo dalle sue zone.

Questa notte più di 250 carabinieri hanno circondato il Lotto G di Scampia, provvedendo a perquisire ogni abitazione. Il latitante si trovava in una delle case sottoposte a controllo. Per la precisione, stando a quanto dichiarato dalle agenzie di stampa, Angrisano stava partecipando alla festa di compleanno del figlio di due anni.

Dopo l'arrivo dei carabinieri, il 31enne ha dovuto salutare amici e parenti per seguire gli uomini in divisa, che lo hanno arrestato e poi condotto presso il carcere di Secondigliano, dove si trova adesso detenuto.