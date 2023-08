"Il cavallo si contorceva". Incidente choc alla Quintana, scoppiano le polemiche

Il vociare che accompagnava la storica giostra equestre si è di colpo interrotto. In un silenzio surreale, il pubblico della Quintana di Ascoli ha assistito alle immagini choc dell'incidente verificatosi nell'odierna manifestazione. Nelle scorse ore, la giostra di origini medievali è stata infatti interrotta improvvisamente per una brutta caduta del cavaliere della Piazzarola, Nicholas Lionetti, e del suo destriero. Ad avere la peggio è stato proprio quest'ultimo, rimasto a terra sofferente per interminabili istanti. Il 24enne Lionetti, a quanto si apprende, non ha per fortuna riportato gravi conseguenze ma verrà comunque sottoposto ad accertamenti. Trasmesse in tv, quelle sequenze hanno impressionato anche i commentatori che stavano raccontando il festoso evento.

Quintana di Ascoli, l'incidente

"È una scena brutta, chiedo magari alla regia di non indugiare su questa caduta. Sono immagini che ci lasciano atterriti", ha esclamato il telecronista che conduceva la diretta streaming. Altrettanto sconcertata la reazione della sua collega: "Perdonateci è difficile andare avanti, non ci sono parole soprattutto per il rispetto che la nostra Quintana ha per gli animali, per la cura e per la passione che tutti noi abbiamo per quelli che sono coinvolti". Proprio mentre stava per affrontare l'ultima curva, al termine della seconda delle tre tornate del torneo cavalleresco, il giovane cavaliere biancorosso è caduto rovinosamente. E con lui, chiaramente, anche il suo al suo destriero, un purosangue inglese. Accasciatosi a terra, il cavallo è stato prontamente soccorso dai sanitari veterinari.

Su Rai3 momenti di concitazione per la Quintana di Ascoli Piceno. Incidente durante la gara, con la caduta del cavallo e del cavaliere di Piazzarola. Teli a coprire la scena, il cavallo si è poi rialzato e sta venendo curato. Si apriranno note questioni etiche, non belle immagini pic.twitter.com/9HZaAzU4tv — Ruben Trasatti (@darkap89) August 6, 2023

"Non belle immagini". Le polemiche social

A quanto si apprende, l'animale caracollato a terra ha subìto un trauma alla zampa anteriore destra. Non è la prima volta che in analoghe manifestazioni si verificano infortuni a persone o cavalli: la circostanza, infatti, ha suscitato reazioni polemiche in particolare sui social. "Si apriranno note questioni etiche, non belle immagini", ha fatto notare e previsto un commentatore negli istanti successivi all'incidente. E un altro utente ha espresso turbamento per quanto capitato in particolare all'animale: "Si è spaccato una zampa, un infortunio terribile, si contorceva dal dolore sbattendo la testa sul terreno... Sto ancora male per lui e non mi passa". Più tranchant lo sfogo di un'altra commentatrice: "Questi spettacoli vanno vietati. Basta mettere a rischio la vita dei cavalli". "Ma come si fa a sottoporre un animale a queste torture?", ha lamentato un'utente.

Reazioni in qualche modo prevedibili, che da tempo accompagnano lo svolgimento di simili manifestazioni. Va altresì ricordato che il tema è dibattuto e che altrettanto legittime sono le ragioni di quanti invece portano avanti queste antiche tradizioni radicate nel territorio.