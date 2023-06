Caserta, precipita un ultraleggero: morti padre e figlio

Incidente aereo questa mattina nel Casertano: un Piper è precipitato a Cellole, piccolo comune della provincia di Caserta (Campania). Secondo quanto riferito sino ad ora, il velivolo si è schiantato in un canalone, in una zona non abitata. Non è purtroppo stato possibile fare nulla per le persone a bordo, due uomini trovati morti.

Paura a Cellole

L'episodio nella mattinata di oggi, sabato 10 giugno, verso le ore 11:00. L'ultraleggero è precipitato a Cellole, finendo in un canalone, e per il momento non sono note le dinamiche dell'incidente. Subito dopo le segnalazioni, sul posto si sono precipitati i carabinieri della Compagnia di Sessa Aurunca, i vigili del fuoco del distaccamento di Mondragone e i sanitari del 118.

Recuperati i corpi delle due vittime. Le indagini da parte delle autorità locali sono state avviate subito: nelle prossime ore si cercherà di ricostruire l'accaduto. Le informazioni sono scarne. Il piccolo aereo privato, un ultraleggero biposto monomotore, era decollato dalla Delta Club di Castel Volturno.

Fondamentale la geo localizzazione della posizione per rintracciare il velivolo. Raggiunta la zona segnalata, i soccorritori hanno trovato i rottami dell'aereo sparsi sul terreno e i due uomini ancora incastrati tra le lamiere. L'area è stata messa in sicurezza e si è poi proceduto alla rimozione del velivolo.

Le vittime

Secondo quanto riferito da Il Mattino, il piper, un Tecnam p2002 S, è precipitato nelle vicinanze del caseificio "Cilento". A perdere la vita sarebbero stati un padre e un figlio: il più giovane, di 21 anni, è Enrico Amatore. I due erano residenti a Mugnano di Napoli.

Resta molto poco del velivolo, ridotto a un ammasso di lamiere accartocciate. L'Ansv (Agenzia nazionale per la sicurezza del volo) ha già provveduto ad avviare un'inchiesta sull'incidente. Un investigatore dell'Ansv si trova sul posto.