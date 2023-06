"Vinti 42 milioni al Superenalotto con 1 euro". A Teramo centrato il "6"

Giornata fortunata quella di oggi, è stato infatti centrato il 6 al Superenalotto, con una vincita di ben 42.590.153,89 euro. Il vincitore ha fatto la giocata a Teramo, presso la tabaccheria Nicolini.

Il jackpot con una schedina da poco

Stando a quanto si apprende, il fortunato che incasserà i 42.590.153,89 euro ha ottenuto la vittoria giocando una semplice schedina da 1 euro. La giocata, come riportato dalle agenzie di stampa, è stata effettuata presso la tabaccheria Nicolini, sita in via Statale 80, tramite Quick Pick. Si tratta della terza volta, a partire dall'inizio di questo anno, che viene centrata la sestina vincente. Prima c'è stata quella record da 371,1 milioni datata 16 febbraio, poi quella da 73,8 milioni del 25 marzo scorso. Nello specifico, all'estrazione tenutasi oggi, sabato 10 giugno, sono usciti i numeri: 8 – 30 – 33 – 40 – 64 – 78. Numero Jolly: 42, e numero Superstar: 59. Dopo questa vincita, il jackpot per il "6" riparte da 11.300.000.00 euro. Secondo quanto riferito da Agipronews, una vincita come questa mancava nella Regione Abruzzo dal 2012, quando ad Avezzano (Aquila), venne centrato un 6 da 12,3 milioni di euro.

I risultati

Con quella di oggi siamo a 128 vincite conseguite grazie al "6". Se si prendono in consiederazione solo le vincite di prima categoria a partire dal 1997, sono stati distribuiti premi per oltre 5 miliardi di euro. Sono ben 622 milioni le varie sestine possibili per poter centrare la combinazione esatta e vincere il premio. Dal 2016, inoltre, c'è una nuova formula di gioco per il Superenalotto: il montepremi viene arricchito di una parte più ricca della raccolta, ci sono premi istantanei e si può vincere anche con il 2.

Le quote

Per quanto concerne il Superenalotto, le quote di oggi erano le seguenti.

Punti 6 – numero vincite: 1 - 42.590.153,89 euro

Punti 5 + 1 – numero vincite: 0 - 0,00 euro

Punti 5 – numero vincite: 6 - 41.642,20 euro

Punti 4 – numero vincite: 588 - 433,78 euro

Punti 3 – numero vincite: 26.047 - 29,43 euro

Punti 2 – numero vincite: 430.324 - 5,52 euro

Le quote per Superstar, invece, sono: