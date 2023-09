Cervo con una freccia nel collo, nuovo episodio di crudeltà contro gli animali

Un nuovo episodio di crudeltà nei confronti degli animali sta facendo in queste ore il giro del web e dei social network: l'immagine postata su Facebook da un gruppo locale ritrae un esemplare di femmina di cervo che cerca da mangiare per il suo piccolo nei boschi di Pogliana, frazione del comune di Bisuschio in provincia di Varese, con una freccia conficcata nel collo.

La foto ha suscitato l'indignazione non solo dei residenti della località del Varesotto, ma anche di tutti quei numerosi utenti che hanno ancora negli occhi le immagini dei più recenti casi di inaudita violenza contro gli animali segnalati nel territorio nazionale. La femmina di cervo, che si trovava con il suo cucciolo a cui tentava di procacciare del cibo, è stata avvistata e fotografata a distanza da alcuni abitanti della frazione di Pogliana, i quali hanno provveduto a lanciare l'allarme sui social network per sollecitare le ricerche dell'animale, che si aggira tuttora ferito tra la vegetazione del bosco.

"Rimango Allibita da quanto il genere umano si arma di una cattiveria inaudita", commenta sulla pagine Facebook "Sei di Cuasso se..." l'utente che ha postato le foto dell'esemplare colpito dal dardo. "Nei boschi di Pogliana Bisuschio e zone vicine stanno cacciando i cervi usando una balestra", aggiunge la donna. "Una volontaria ha avvistato questo cervo, che da come si vede ha una freccia sul collo vicino al orecchio " , racconta ancora, "ha attivato chi di competenza, che però per ora non ha ancora fatto nulla" . "Volevo dire che questa non è caccia, ma crudeltà vera e propria", scrive in conclusione l'utente della pagina social locale, "la volontaria resta in attesa, che qualcuno intervenga il più presto possibile...".

Il tam tam mediatico ha dato avvio alle ricerche dell'animale, presumibilmente ferito da un cacciatore: nonostante che il dardo fosse conficcato tra l'orecchio e la mandibola, stando a quanto riferito da coloro che per primi hanno effettuato l'avvistamento, pare che il cervo riuscisse ancora a muoversi senza troppi problemi. Il rischio che possa tuttavia verificarsi un'infezione della ferita, in grado di provocare conseguenze letali per il cervo, ha fatto accelerare le ricerche, a cui stanno partecipando in tanti.

Lo stesso primo cittadino del comune di Bisuschio Giovanni Resteghini ha confermato che sono già state attivate le operazioni per ritrovare l'animale, che si tenterà di catturare mediante l'ausilio di reti e di un fucile che spara dardi anestetici.