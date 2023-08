Orrore ad Anagni: così il branco si è accanito contro una capretta indifesa

Una notizia atroce, difficile anche solo da raccontare, quella che arriva da Anagni (Frosinone), dove una capretta è stata uccisa a suon di calci da un gruppo di adolescenti privi di alcun genere di controllo e di pietà. A colpire duramente non è solo la morte di un animale innocente e indifeso, ma la violenza con cui uno dei carnefici, un ragazzo di soli diciotto anni, infierisce sulla povera bestia.

La crudeltà

Della terribile vicenda sappiamo che è avvenuta domenica scorsa in un agriturismo sito fra Anagni e Fiuggi (Frosinone), dove era stata organizzata una festa di compleanno a cui stavano partecipando dei ragazzi molto giovani. Un party che si è presto trasformato in una occasione di macabro divertimento.

A un tratto, secondo quanto riferito dalla stampa locale, alcuni ragazzi hanno provato ad avvicinare uno degli animali della struttura. La bestiola, una capretta ancora piccola abituata alla presenza umana, si è lasciata toccare, non avendo paura dei ragazzi. Questi, però, non avevano la minima intenzione di accarezzarla. Avevano in testa ben altro.

Il branco si è infatti accanito sul povero animale. In un video, diffuso sui social e poi rimosso per la sua eccessiva crudezza, si vede uno dei ragazzi accanirsi brutalmente sulla capretta, prendendola a calci in testa fino a stordirla. Basta il primo colpo, assestato con ferocia, a far cadere a terra l'animale, ma la violenza non si ferma qui. Incitato dai compagni, che assistono estasiati all'orribile spettacolo, il giovane continua a infierire, continuando a sferrare calci alla bestiola, che infine perde i sensi, apparendo quasi come una bambola rotta. Nessuno dice al ragazzo di fermarsi, anzi. Nel video si sentono risate sguaiate e incoraggiamenti. L'atrocità prosegue fino a quando la capretta soccombe.

La cattiveria del branco, però, non si ferma qui. Nel filmato si vedono alcuni ragazzi che caricano la bestiola su una carriola per gettarla da una finestra.

La denuncia

Episodi come questo devono seriamente far riflettere. Sono tanti, troppi, i casi di animali maltrattati e uccisi da ragazzi e giovani adulti. Per quanto riguarda la triste storia della capretta dell'agriturismo di Anagni, il titolare della struttura ricettiva avrebbe già provveduto a denunciare l'accaduto ai carabinieri della stazione locale. Secondo quanto riferito da Tgcom24, sarebbe stato avviato un procedimento per omessa custodia o malgoverno di animale. A quanto pare qualcuno dei ragazzi presenti alla festa avrebbe detto che la capretta era già morta, quando sono avvenute le violenze. I video, però, mostrano altro. Saranno le indagini, in ogni caso, a fare chiarezza. Una volta individuati, i responsabili potrebbero rischiare dai 3 e i 18 mesi di reclusione, o una sanzione che può arrivare fino ai 18 mila euro.